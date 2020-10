Foredrag om tro på gud og kristendom

"Bibelen vidner om, at mennesker altid har kæmpet med at have tillid til Gud. Vor tids sekularisering og individualisering har ikke gjort det nemmere. Nogle vil endda mene, at det i dag er blevet lettere ikke at tro frem for at tro på Gud. Sådan har det ikke altid været, og netop denne ændring i vores måde at tænke på, er emnet i dette foredrag. Hvad er der sket, siden ikke-troen i tidligere kristne lande nu synes at være mest accepteret?," skriver Lillerød Kirke i en pressemeddelelse.