Forældres har forskellige bekymringer

- Det, der er super interessant, er, at de mange henvendelser, vi får, går i forskellige retninger. Der er de forældre, som gerne vil have, at planen går endnu langsommere og involverer endnu færre børn og endnu flere forholdsregler. I den anden ende får vi henvendelser fra forældre, der spørger, hvorfor vi ikke kan skrue mere opfor tempoet. De har måske hørt, at der i andre kommuner er almindelig åbningstid og spørger, hvorfor det ikke kan lade sig gøre her. Og så har vi henvendelser om stort set alt derimellem. Der er også nogle, som efterspørger store indsatser i forhold til det faglige niveau i udskolingen. Men lige nu er fokus altså på logistik, planlægning og pasning. Børnene skal trives og møde så meget kendt, de kan komme til, siger udvalgsformanden.