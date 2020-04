Forældre får måske madpenge tilbage

Økonomiudvalget og sidenhen byrådet skal tale om, hvorvidt forældrene kan få penge tilbage for madordningerne, som har været suspenderet. Foto: Christian Mailand Foto: Christian Mailand

Allerød - 17. april 2020 kl. 22:27 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden den 16. marts, da børn i vuggestuer og børnehaver blev sendt hjem, har daginstitutionernes madordninger været suspenderet. Og det vil de fortsat være, selvom børnene fra på mandag begynder at vende tilbage til institutionerne. For foreløbig frem til den 10. maj skal børnene have madpakker med hjemmefra.

Derfor skal politikerne nu diskutere, om forældrene skal have penge tilbage for den periode, hvor madordningen ikke fungerer. Det er borgmester Kartsten Längerich (V) og formand for Børne- og Skoleudvalget Nikolaj Rachdi Bührmann, der i fællesskab har anmodet om, at spørgsmålet kommer på Økonomiudvalgets møde på tirsdag, så politikerne kan tale om, hvilke muligheder, der er.

- Flere forældre har stillet spørgsmål til de gældende regler om opkrævning af forældrebetaling for madordningerne, og flere har henvendt sig med ønske om refusion af deres betaling i den periode, hvor madordningerne er suspenderet. Derfor ønsker vi, at byrådet skal drøfte, hvilke muligheder der er for tilbagebetaling. Jeg kan godt forstå, at forældre finder det mærkværdigt, at vi opkræver for en ydelse, de ikke får, og det bør ændres, siger borgmester Karsten Längerich.

- På Børne- og Skoleudvalgets vegne glæder det mig, at vi i næste uge kan få drøftet forældrenes henvendelser om tilbagebetaling. Grunden til, at borgmesteren og jeg har anmodet om en sag på dagsordenen, er netop at få drøftet vores muligheder og på den måde vise borgerne, at vi tager deres henvendelser alvorligt, siger Nikolaj Rachdi Bührmann.

Årsagen til, at madordningerne stadig er suspenderet, og poderne selv skal have madpakker med, når de vender tilbage i vuggestuerne og børnehaverne, er, at køkkenpersonalet skal bruges til noget andet end at lave mad i denne særlige situation.

- Køkkenpersonalet kan ikke stå og lave mad, for vi har brug for dem til at indgå i normeringen som hjælpere omkring børnene, til rengøring og andre opgaver, siger Nikolaj Rachdi Bührmann.

Allerød Kommune har opkrævet forældrebetaling for madordningerne igennem hele nedlukningsperioden og opkræver fortsat betaling for madordningerne i den kommende periode, hvor daginstitutionerne genåbnes. Men det er altså muligt, at forældrene på den ene eller den anden måde får pengene tilbage.

- Vi laver et regnestykke. Det består dels af den tid, hvor institutionerne har været lukket, og hvor vi trækker udgifterne til selve madvarerne fra betalingen, fordi kommunen stadig har haft udgifter til medarbejderne. Og så den kommende tid, hvor medarbejderne overgår til en ydelse, vi ellers skulle købe os til et andet sted, hvorfor hele forældrenes betaling indgår, siger udvalgsformanden.

Han fortæller, at der arbejdes med to forskellige scenarier. Det ene er, at der sker en reel tilbagebetaling. Det andet er, at forældrene får en gratis måned senere på året. Hvilken model, der vælges, handler om, hvad der er nemmest administrativt.