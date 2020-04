Mungo Park har har fået tilsagn om økonomisk støtte fra to fonde og kan nu endelig gå i gang med forberedeslerne til byggeriet af en ny teatersal. Teateret har længe savnet mere plads på Fritz Hansens Vej i hvertet af Lillerød. Billedet er fra forestillingen "De hovedløse" om bevægelsen De Gule Veste i Frankrig. Forestillingen havde premiere tidligere i år. Foto: Allan Nørregaard

Fonde støtter ny teatersal med 21 millioner

Allerød - 27. april 2020

Den kommende tilbygning af Mungo Park-teateret i Allerød har været undervejs i næsten otte år. Men nu begynder de svage konturer af en ny teatersal endelig at anes forude. Samlet pris bliver knap 44 millioner.

Det skyldes ikke mindst, at det er lykkedes teateret at få tilsagn om millionstøtte fra to fonde. Således støtter A.P. Møller Fonden byggeriet med 15 millioner kroner, mens Louis-Hansen Fonden spytter seks millioner i kassen. I forvejen støttes tilblivelsen af den nye teatersal med 22,5 millioner af Allerød Kommune.

Om baggrunden for de store støtte til det succesfulde egnsteater siger direktørerne i de to fonde, Henrik Tvarnø og Christine Wiberg-Lyng, at Mungo Park i mange år har gjort det rigtig godt som »rugekasse« for ny dansk dramatik og er blevet bakket op af et bredt publikum, der har sat pris på de eksperimenterende og alt andet end forudsigelige forestillinger.

- Mungo Park har vist, at det næsten kun er kreativiteten, som sætter grænser for scenekunsten. Men alligevel er det en glæde for fondene at støtte en udvidelse af de nuværende, begrænsede fysiske rammer, så Mungo Parks talenter kan folde sig endnu bedre ud, siger de to direktører.

På teateret bliver million-støtten modtaget med taknemmelighed.

- Vi er meget taknemmelige over kommunens og fondenes flotte tilsagn, som gør byggeprojektet muligt. Mungo Park har meget brug for denne udvidelse og modernisering, så vi kan udvikle scenekunsten og give vores store publikum tidssvarende faciliteter, siger teatrets bestyrelsesformand Mogens Hugo.

Og borgmester Karsten Längerich (V) er glad for, at fondene har været villige til at supplere det beløb, som Allerød Kommune har sat af til byggeriet.

- Jeg vil gerne sende en stor tak til fondene for den generøse donation til projektet. Mungo Park er med til at brande Allerød langt ud over kommunegrænsen, og er et flagskib for vores lokale kulturliv. Det er med til at fremhæve kommunen som en yderst attraktiv bosætningskommune, siger han.

Tilbygningen kommer til at bestå af en ny, tidssvarende teatersal med moderne faciliteter, flere sæder og en større scene, som bliver opført i forlængelse af den eksisterende teaterbygning. Den nuværende sal bliver omdannet til prøvesal.

Allerød Kommune bliver bygherre på projektet og ejer af bygningen.

Holdet af rådgivere forventes at være klar til at præsentere byggeprojektet i juni måned, så det kan sendes i udbud i løbet af efteråret med byggestart i slutningen af i år. Det forventes at tage halvandet år at gøre byggeriet færdigt.

I en del af den tid kan Mungo Park stadig spille forestillinger på den eksisterende scene, mens det i en periode vil være nødvendigt at finde alternative scener at spille fra.

Arkitektfirmaet Christensen & Co. er for nyligt blevet tilknyttet som rådgiver på projektet, og de har inkluderet Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniørfirma og Gade & Mortensen Akustik A/S i rådgiverteamet omkring byggeriet.

Christensen & Co. står ligeledes bag opførslen af den nye teatersal for Odsherred Teater, så det er erfarne kræfter, der er tilknyttet byggeprojektet.