Folkemøde-debut med sjov, fitness og uddeling af priser

Der var priser til både en bæredygtig borger og arkitektur i bymidten, da Allerød Folkemøde blev skudt i gang.

Allerød - 10. september 2021

Byen summer i disse dage af aktiviteter, for Allerøds første folkemøde er i fuld gang. Torsdag aften var der gang i den på biblioteket, hvor der i løbet af et par timer med utraditionelle midler blev stillet skarpt på demokratiet.

Derudover blev to nyindstiftede priser uddelt for første gang.

Aftenen begyndte med komikeren Micahel Schøt, der i øjeblikket er på turne med sit show Dæmonkrati, hvor han stiller spørgsmålet demokrati eller dæmonkrati? Et passende spørgsmål nu hvor kommunalvalgkampen nærmer sig med stormskridt.

En af hans teser er, at vi aldrig har haft mindre magt i en tid, hvor vi samtidig aldrig har haft mere at skulle have sagt.

»Vi kan stemme til folketingsvalget, svare på meningsmålinger, indstille borgerforslag, sende sms'er direkte ind på skærmen i tv og vælge, hvem der skal vinde en Zulu Award eller Vild Med Dans. Men det er tilsyneladende stadig helt umuligt at få Christiansborg til at lave grøn omstilling, eller lade være med at klippe børn i tissemanden, selvom 80 procent af befolkningen vil have det«, lyder et af buskaberne fra den rutinerede komiker.

Demokratisk fitness I stedet for en politisk debat blev Michael Schøts indslag efterfulgt af demokrati fitness, som består af en række øvelser, hvor man både skal reflektere selv og i dialog med andre med hjælp fra to instruktører.

- Vi kunne have arrangeret en debat, hvor Nikolaj, Miki, Jørgen, Merete (byrådsmedlemmer, red.) og jeg kunne skændes. Det kunne være sjovt, men ikke ret konstruktivt, og formålet med vores nye folkemøde er netop refleksion, sagde borgmester Karsten Längerich, inden fitness-seancen gik i gang.

Prisværdig arkitektur Efter den øvelse gik borgmesteren sammen med formanden for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen, på scenen for at uddele to af de tre nye priser, byrådet for et års tid siden besluttede at stifte som en påskønnelse af det store engagement der lægges i at arbejde med bæredygtighed bredt, og at gennemføre konkrete klima- og miljøtiltag.

Allerød Arkitekturpris skal understøtte byrådets målsætning om at fremme den bæredygtige udvikling af kommunen i form af arkitektonisk kvalitet. Bedømmelsen er foretaget af to fagdommere valgt af Danske Arkitekters Landsforbund.

Den første udgave af arkitekturprisen gik til et af bymidten nyere byggerier, Postgården.

Miki Dam Larsen gav valget følgende ord med på vejen:

- Prisen går til et byggeri, som har givet Allerød Kommune et nyt byhus, der både har turdet gå nye arkitektoniske veje og samtidig har evnet at spille sammen med byens kontekst. Det er i dette møde, at byggeriet løfter sig og gør sig fortjent til Allerød Kommunes Arkitekturpris 2021.

Det er Aarstidernes Arkitekter (Sweco), Elkjær Ingeniører og Innovator A/S, der står bag byggeriet af Postgården, som ejes af Lau Laursen.

Bæredygtig golf Prisen til årets bæredygtige borger blev delt ud af Karsten Längerich, som fortalte, at det handler om at stå bag bæredygtige tiltag og at inspirere andre borgere i kommunen.

- Årets pris gives til en Allerød Borger, som skaber plads og bedre vilkår for den vilde natur. En borger, som deler ud af sin viden om fugle og inspirerer folk til at sætte fuglekasser op og skabe rum til naturen i deres egne haver. Det er Erik Brüel, som søgte Rådet for bæredygtighed om midler til at sætte fuglekasser op i Mølleåens Golfklub for at holde skadedyr nede og undgå sprøjtemidler, sagde han.

- Erik har efterfølgende sat fuglekasserne op, og to gange om året har han taget initiativ til at de bliver vedligeholdt, og at fuglene bliver talt. Tak for din store indsats.

Med begge priser fulgte en check på 5000 kroner.