Folkemøde: - Vi skal ud af coronahusene

Onsdag begynder Allerøds første folkemøde - arrangørerne håber, at det lokker folk ud af coronahusene og hjemmearbejdspladserne.

Allerød - 07. september 2021

Så er det nu. Onsdag begynder Allerøds første folkemøde, og en af dem, der glæder sig er bibliotekschef Annette Godt.

- Jeg glæder mig rigtigt meget til at vise Allerødborgerne, at vi er tilbage. Vi skal ud af coronahusene og hjemmearbejdspladserne og mødes med hinanden igen, så vi kan få et samfund, der hænger sammen, hvor vi kan diskutere ting og arrangere ting sammen. Jeg glæder mig til at tale om medborgerskab og bæredygtighed og have fokus på fremtiden og hvem vi er, fremfor hvad vi skal passe på, og hvad vi skal være bange for, siger hun.

Sætter kulturen i gang Det er biblioteket, der står for billetsalget til de arrangementer, der kræver billet - enten gratis eller mod betaling, og billetsalget sladrer om, at selv om corona er erklæret »ikke-eksisterende« fra på fredag den 10. september, spøger det i den grad stadig.

- Vi er først begyndt at sælge mange billetter her i weekenden. Og det er bare ret generelt for hele kulturlivet, at vi er først lige ved at sætte det i gang. Jeg tror simpelthen ikke, folk er inde i vanen endnu, med at komme ud og sidde blandt andre folk. På den måde er folkemødet en fantastisk mulighed for os som kulturarrangør at gå gang i det igen, siger Annette Godt.

Spændende mennesker Folkemødet bliver skudt i gang på biblioteket onsdag aften med fortællingen om, da Blovstrød, Lynge-Uggeløse og Lillerød blev lagt sammen til Allerød. Torsdag er der hele fem arrangementer, blandt andet et besøg af satiriker Michael Schøt, som lægger op til en gang »Demokrati Fitness«, inden der skal uddeles »Årets bæredygtige borger« og »Årets Arkitekturpris«.

Man kan også vælge at bruge torsdag aften på at høre direktør Thomas Urd fortæller om sin karriere. Thomas Urd bor i Allerød, og det er generelt for Folkemødet, at man gerne vil tage udgangspunkt i de mennesker, der bor i kommunen.

- Der er så mange spændende mennesker i Allerød, og jeg glæder mig til at vi kan komme tættere på hinanden og lære hinanden at kende, siger Annette Godt.

Fredag kan man lære en anden fra Allerød at kende, nemlig 17-årige Camilla Eriksen, som er bog-blogger og har 12.000 følgere på instagram.

- Hvis man er en forælder, der gerne vil høre, hvad der foregår derude, så er det en god idé at komme og høre om det her, og vil man selv være influencer, kommer hun også med gode råd til hvordan man gør det. 12.000 følgere som 17-årig er altså meget for en boginstagrammer, siger Annette Godt, inden hun fortsætter med at rose Folkemødet og alle dem, der har været med til at stable det sammen:

- Man bliver altså glad, når man ser, hvad Allerød kan rykke sammen. Det her er Folkemødets år 1, hvor vi starter lidt uden at vide, hvad det er. Når det starter så godt, kan jeg ikke vente med at komme i gang med år 2. Jeg synes, Allerød kan være stolt af sig selv, siger hun.

Fredag aften kulminerer det hele med et stort program, hvor også byens butikker bakker op med at holde butikker åbne længe, og soloartisten fra »Peter og de andre kopier« kommer og synger Kim Larsen sange.

Men fredag aften kan man også spise sammen med nogle af kommunens nyeste borgere fra Syrien og Eritrea, møde bioetiker Mickey Gjerris på biblioteket og det norske arkitektfirma Snøhetta og erhvervsnetværket Team Allerød på Mungo Park - og meget mere.

Brunch til 1000 Lørdag 10 til 14 er der planlagt en stor »Bæredygtig borgerdag« på Allerød Bibliotek.

- Allerød Kommune sætter den her dagsorden om bæredygtighed ret højt, og vil gerne fremme en bæredygtig hverdag. Så formålet med dagen er faktisk at inspirere til, hvad man selv kan gøre derhjemme, fortæller Pernille Enevoldsen, som er projektleder i Allerød Kommune.

- Du kan både gøre noget inde i dit hus, og det kan jo være meget teknisk, men det er også i forhold til, hvordan du anlægger din have, og i forhold til forbrug helt generelt. Man kan gøre en del del selv, og det vil vi gerne prøve at inspirere til, forklarer hun.

Fødevarebanken tilbereder brunch til 1000 personer - eller hvert fald smagsprøver - ud af datovarer, og pladsen foran Allerød Bibliotek omdannes til en farverig markedsplads med aktiviteter, debatter og underholdning.

Der er blandt andet planlagt to debatter, hvor et klimapanel debatterer den bæredygtige og klimaneutrale by, og tager diskussionen op om, hvordan man prioriterer brugen af arealerne - natur, landbrug eller boliger? Debatten er moderet af Ole Brink fra P1, og publikum opfordres til helt bogstaveligt at stemme med fødderne. Bjørli kommer forbi og laver naturbingo for børnene, og så kan man også kigge nærmere på en moderne skraldebil.

- Der er jo stadig den historie om, at det ikke nytter at affaldssortere, fordi det hele alligevel lander i samme kammer i skraldebilen. Men det gør det altså ikke, og nu kommer der en stor skraldebil, så kan man selv se efter, siger Pernille Enevoldsen, som er projektleder i Allerød Kommune, der står bag borgerdagen.