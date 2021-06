Folkedans med børnehavebørn skabte sjov og fællesskab

Børnene på kun tre til fem år levede sig ind i fortællingerne fra de gamle lege, folkedanse og sange om blandt andet Jens Omgang, der huserede i Gribskov som krybskytte i 1800-tallet. Her blev der gentaget et højt »bang«, som børnene synes var meget underholdende, mens de som en del af dansen legede Jens Omgang, præcis som tidligere generationer har gjort det før dem.

- Børn og pædagoger fik lov at lære vores kulturarv at kende - alle børn skulle have mulighed for at lege og danse sammen og have det sjovt, som børn og voksne i alle tider har gjort, når der skulle være fest, tilføjer Birgitte Ernst Bak, bratchist og fra Violarustika.