Første uge efter genåbning: Kunder er strømmet til butikkerne

Allerød - 08. marts 2021 kl. 05:49 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Den første lørdag efter genåbningen blev for mange brugt på en tur i Allerød Bymidte.

Lørdag morgen blafrede flagene i vinden og stod flot mod den forårsblå himmel, hvor solen også skinnede fra.

På M.D. Madsensvej, der i ugevis har virket tom og spøgelsesagtig, var der igen masser af liv. Voksne og børn, folk med barnevogne og hunde var på gaden for at få købt lidt ind.

I Torvestrædet hos Red Barnets butik »Barnets Butik« stod de første mennesker klar til at komme ind, da dørene blev åbnet. Fem kunder må komme ind ad gangen, og de skal tage en af de fem kurve, der er sat frem, så de frivillige har styr på, at der ikke kommer flere ind end tilladt.

- Det har været helt fantastisk dejligt at åbne igen. Kunderne er strømmet ind og flere har sagt, at de har savnet os. Det er simpelthen væltet ind med både kunder og donationer, så det er så positivt, siger butikkens daglige leder Pernille Mygind.

Butikken har faktisk ikke været helt lukket siden jul. I app'en Reshopper, hvor der sælges brugt børnetøj og udstyr, er det muligt at købe ting fra Red Barnets butik og hente det i forretningen. Det har været en fin succes, mener Pernille Mygind.

Alligevel er det noget andet at kunne komme ned i butikken.

- Man kan jo ikke mærke på stoffet og kvaliteten, når man køber på nettet. Der er mange her i Allerød, der har en meget bevidst tankegang og et princip om at købe brugt, og derfor har de savnet at komme her. Mange har også fået en vane med at give videre og har jo samlet alt muligt sammen i garager, som de gerne vil give videre, siger hun.

Normalt er der cirka 40 frivillige tilknyttet, og 30 af dem er nu tilbage i butikken i forskellige vagter.

- Vi har jo lidt alderen mod os med corona. Så der er nogen, der ikke har været så trygge ved at komme tilbage endnu, og det er helt fint. Det skal der være plads til. Vi glæder os til, at de starter, og imens, så når vi det, vi når, siger hun.

Hos Rex Cykler har værkstedet været åbent under nedlukningen, ligesom det har været muligt at få trillet en cykel udenfor, hvis man havde set den på nettet i forvejen. Men ingen har måtte komme ind i forretningen og se på det store udvalg og cykler og tilbehør, og derfor har der også været godt at lave i butikken siden i mandags.

- Der har faktisk været virkelig meget gang i den. Alle har vist haft brug for at komme ud og se og røre ved varerne. Så det har været rigtig godt. Vi har meget brugt de sociale medier for at gøre opmærksom på, at værkstedet var åbent under nedlukningen, og der har faktisk også været ret fin gang i den på den måde, siger Nicolaj Lyng Dahl, der arbejder i forretningen.

Citymanager Susanne Karlsson er begejstret for den modtagelse, butikkerne har fået, efter at de igen måtte åbne.

- Det har været så fantastisk og dejligt. Der har været en glæde hos butikkerne og kunderne, og som jeg hørte en sige forleden »Ej, hvor er det dejligt. Nu kan jeg købe noget andet en rugbrød og leverpostej«. Butikkerne har ventet i spænding, for kommer kunderne nu, og det har de gjort. Folk har været gode til at holde afstand og passe på hinanden. Har der været ventetid, har de taget det med et smil, så det har været så dejligt og virkelig positivt, siger Susanne Karlsson.