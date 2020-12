En kommende parkeringskælder skal placeres under pladsen mellem Mungo Park og Allerød Bibliotek. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Første skridt mod p-kælder i bymidten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Første skridt mod p-kælder i bymidten

Allerød - 18. december 2020 kl. 07:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Området mellem Allerød Bibliotek og Mungo Park skal blive til Kulturtorvet, hvor visionen er at skabe "et behageligt gadeplan med butikker, restauranter og boliger. Med nem parkering, centralt i kælderplan."

Sådan lyder beskrivelsen fra Miki Dam Larsen (S), formand for teknik, erhverv, plan og miljøudvalget i Allerød Kommune. Sammen med tre af udvalgets fire øvrige medlemmer har han netop stemt for at starte forarbejdet henimod oprettelsen af en såkaldt kommunal parkeringsfond i kælderen under det kommende kulturtorv. Enhedslisten Rasmus Keis Neerbek stemte imod.

Med en parkeringsfond vil boligudviklere og bygherrer kunne medfinansiere pladser i en kommende parkeringskælder for på den måde at leve op til kravene om etablering af parkeringspladser ved nyt byggeri. Det vil således både være aktuelt at være med i en sådan parkeringsfond for boligudviklere, der ønsker at bygge på et kommende kulturtorv, men også for udviklere, der bygger andre steder i bymidten, og som via fonden vil kunne købe parkeringspladser og dermed leve op til sin parkeringskvote så at sige.

Dyr løsning Det bliver dyrt, rigtig dyrt. Ifølge Miki Dam Larsen kan prisen per parkeringsplads løbe op i flere hundredetusinde kroner, når de laves i en parkeringskælder. Fordelen med en parkeringsfond er derfor, at Allerød Kommune ikke vil stå med hele finansieringen selv. Hvad den samlede pris for en parkeringskælder vil blive, er vi i et for tidligt stadie til at sige, ifølge Miki Dam Larsen.

"Vi er i gang med at afdække, hvordan vi vil organisere Kulturtorvet. Det tager nok et års tid. Jeg tør godt sige, at vi forventer at have opgaven om at give et bud på, hvilke funktioner et kulturtorv skal have, i udbud hos arkitekter og udviklere inden for et år," siger han.

Der er blandt andet dialog med Allerød Bio om at flytte biograf og bibliotek nærmere Mungo Park.

"Kulturtorvet bliver noget af det mest markante, der kommer til at ske for bymidten i lang tid. Det handler om, i hvor høj grad vi lykkedes med at skabe en mere attraktiv bymidte, hvor det er spændende at komme og opholde sig, siger Miki Dam Larsen.