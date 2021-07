Første Folkemøde holdes i efteråret

- LAFAK vil fortælle om, da Allerød blev til Allerød, og biblioteket kommer til at have debat med stand up-komikeren Michael Schøt, der tager gas på os alle. Vi vil gerne prøve at skabe en reflekterende debat, og han kan sikkert sætte nogle ting på spidsen. Der kommer til at være familiemotionsløb og nogle forestillinger på Mungo Park. Desuden er der fællesspisning, hvor nogle af Allerøds nye borgere vil lave mad fra deres lande, som man så kan tage en god snak om integration over, siger Karsten Längerich.

- Jeg synes, vi har behov for at have en begivenhed, hvor alle borgere i Allerød har lyst til at komme ned og mødes, blive klogere på samfundet omkring os og have nogle hyggelige dage. Der er kommet et behov for at mødes, det kan man også se på den måde, som fodboldlandsholdet bliver fejret i øjeblikket. Det handler om at have det godt, hygge sig og have det rart, men også om at øge ens udsyn, siger borgmesteren.