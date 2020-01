Se billedserie Christoffer Knuth og Ole Bendtzen (th.) med udsigt over Inka-ruinbyen Choquequirao i baggrunden. Første stop på ekspeditionen, og en påmindelse om hvor imponerende inkaernes bygningskunst var. Foto: Lasse Rahbek/TV 2 Foto: Lasse Rahbek

Send til din ven. X Artiklen: Følg Ole på en eventyrlig rejse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Følg Ole på en eventyrlig rejse

Allerød - 28. januar 2020 kl. 06:12 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Jagten på den skjulte by« hedder et nyt program på TV2 om to eventyrere, der sammen tager på en eventyrlig rejse til Peru for at løse et gammelt mysterium. Den ene er journalist Ole Bendtzen, der er født op opvokset i Lynge.

Rejsen fandt sted sidste år, da Ole Bendtzen rejste til Peru sammen med sin gode ven, lensgreve Christoffer Knuth. De to gik på opdagelse efter den sagnomspundne inkaby »Paititi«, som efter sigende befinder sig i regnskoven og skulle være fyldt med guld.

De to havde forinden besluttet sig for at løse gåden én gang for alle, og i fire programmer på TV2 og TV2 Play kan seerne følge de to eventyreres ekspedition i jagten på den gemte by. En ekspedition der bliver både hård og farlig, men som også byder på eventyr og mødet med andre kulturer.

De finder spor i junglen nord for inkaernes gamle hovedstad Cuzco, men de må først krydse et farligt område i Andesbjergene, der viser sig også at gemme på flere hemmeligheder, end nogen havde troet.

I mere end 500 år har menneskeheden ledt efter svaret på Inkarigets største hemmelighed, den sagnomspundne by Paititi, Utallige er omkommet i jagten, men Ole Bendtzen og Christoffer Knuth er fast besluttede på at blive de første, der løser mysteriet.

Så de vinker farvel til deres familier, bestiger stejle bjergskråninger og hugger sig vej igennem tæt junglekrat i forsøget på at nå deres mål.

Til dagligt slår Christoffer Knuth sine folder på Lolland som ejer af Knuthenborg Safaripark. Han har derfor en stor interesse for natur og dyreliv. Han har været på flere ekspeditioner og brænder sammen med den professionelle eventyrer og journalist Ole Bendtzen for at finde det, som så mange andre forgæves har ledt efter.

Første afsnit af »jagten på den skjulte by« kan ses i aften klokken 20.50 på TV2