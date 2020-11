Fødselsdag: Lokal golfklub fylder 50 år

"Det hele startede i 1970, hvor en gruppe initiativtagere på en stiftende generalforsamling 18. november besluttede at oprette en golfklub, som dengang kom til at hedde Værløse Golf Klub. Den første bane havde ni huller på et lejet område i Værløse. Men forholdene - og naboernes holdning til banen - var sådan, at man i 1977 følte sig tvunget til at forlade området. Man oprettede så en ny bane med ni huller på den nuværende beliggenhed ved Bastrup Sø med klubhus på Stenbækgård - og navnet ændredes til Mølleåens Golf Klub. Klubben havde dengang cirka 450 medlemmer. Banen blev i 1988 udvidet til 18 huller, og efter nogen omlægning og mange løbende forbedringer har den udviklet sig til en meget attraktiv, varieret og velholdt bane," skriver klubben i en pressemeddelelse.