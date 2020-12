Flyvende start for lokalt tennishold

Efter tre kampe i indendørssæsonen er Allerøds 1. hold fortsat ubesejret. Holdet har vundet 17 ud af 18 mulige point, hvilket pt. rækker til en delt førsteplads. Målet for sæsonen har været klart fra start, nemlig oprykning til 2. division. Derfor der fortsat fuld fokus, når Allerød på lørdag møder Ballerup.

Herefter følger tre kampe efter nytår, hvor de blandt andet skal møde de to andre formodede oprykningskandidater nemlig Hjortekær og Brøndby Strand. På det individuelle plan klarer Allerøds spillere sig også godt for tiden. Klubbens førstesingle Philip Dirach er aktuelt nummer 54 på den danske seniorrangliste. På samme liste indtager Aksel Fritz Rasmussen plads nummer 89. Det er ikke hverdag, at Allerød har hele to spillere i top 100.