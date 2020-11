Se billedserie Sådan har man kendt den i mange år, men lørdag den 14. november er det slut med placeringen mellem Allerød Bibliotek og Mungo Park.

Flyttetid for Røde Kors

Allerød - 11. november 2020 kl. 07:19 Af Tekst: Martin Stokkebro Moestrup Foto: Allan Nørregaard Kontakt redaktionen

I sommers kunne Røde Kors-butikken fejrer 25 års jubilæum i Lillerød, men på lørdag vil butikken ikke længere være at finde på sin vante placering imellem biblioteket og Mungo Park.

Butikken flytter adresse og derfor lukker og slukker man på Frederiksborgvej 12 for at åbne op igen på Gammel Lyngevej 18, tæt på benzintanken Circle K.

Planen er at bruge en uge på at pakke butikken ned og en på at pakke op det nye sted. Derfor åbner man i de nylejede lokaler den 1. december.

"Vi glæder os. Det bliver en forbedring, for de nye lokaler er bedre. Her er utæt, så der er for varmt om sommeren og for koldt om vinteren," fortæller souschef Marianne Hyldested.

Der bliver cirka det samme antal kvadratmeter i den nye butik, men de er fordelt lidt anderledes, sådan at den nye kommer til at opleves opdelt i tre sektioner. Cafe l'Oase får også sit eget mødelokale på det nye sted. Oasen, der fungerer som et socialt samlingssted for flygtninge og indvandrere, hvor de blandt andet kan få hjælp med lektierne og med at udfylde papirer til det offentlige, har været lukket under hele coronaperioden.

Skal være kulturtorv

Det er Allerød Kommune, der ejer bygningen, som Røde Kors-butikken på Frederiksborgvej ligger i. Kommunen har planer om at rive bygningen ned og omdanne området til et såkaldt kulturtorv. Det er derfor, Røde Kors har været på udkig efter nye lokaler. Det har været for dyrt at blive inde tæt på bymidten, hvor man med den nye placering til gengæld sparer noget på huslejen.

Hvad tror du flytningen kommer til at betyde for jeres salg?

"Vi mister nok nogle af strøgkunderne. Men vi er positive og håber, at folk der kører ud fra tanken og holder for rødt, ser vores nye butik og bliver inspirerede," siger Marianne Hyldested.

Børnetøj igen

Røde Kors var i mange år nabo til Red Barnet-butikken, der nu er flyttet til Torvestrædet. Som en god nabo lod man Red Barnet om børnetøjet, men da geografien nu er en anden, regner Marianne Hyldested med, at børnetøjet kommer tilbage på hylderne. Hun har selv været frivillig i butikken i ti år. De er i alt 38 frivillige, der har nok at gøre. Tøjdonationerne er nemlig ikke blevet mindre under corona, faktisk tværtimod.

"Vi har været ved at drukne i tøj. Folk har haft tid til at rydde op derhjemme, og det har kunne mærkes," siger Marianne Hyldested.