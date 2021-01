Se billedserie Klubbens hold i E-rækken. Bagerst fra venstre Emma Rosa Kirkelund og Freja Juhl Larsen. Forrest er det Marie Larsen. Derudover er Esben Christoffer Nielsen på holdet. Privatfoto

Flotte resultater til unge bordtennisspillere

Allerød - 02. januar 2021 kl. 07:25 Kontakt redaktionen

Årets sidste bordtenniskamp er blevet spillet i Lillerødhallen, nu hvor bordtennis igen er sat på pause. Men inden nedlukningen fik Allerød Bordtennisklub markeret sig med flere flotte resultater på ungdomssiden.

Klubben har i flere år været blandt de mest fremgangsrige bordtennisklubber i Danmark på pigesiden, og pigernes resultater i efteråret viser, at det stadig er tilfældet, skriver Allerød Bordtennisklub i en pressemeddelelse.

Klubbens hold i den landsdækkende pigeliga ligger efter de første fem kampe på en 3. plads. Et stærkt resultat i lyset af, at klubben har prioriteret at få mange forskellige piger i spil til de to pladser på holdet. Indtil videre har holdet derfor bestået af Laura Bruun Harder, Mille Søndergaard, Alma Hvas Jacobsen, Emma Eckeroth og Sofie Eckeroth.

I den regionale turnering er klubbens to hold i B- og E-rækken placeret med medaljeskamlen inden for rækkevidde. I B-rækken har der også været fem spillere i spil i efterårets fire kampe, som alle har været meget tætte. Det er godt gået af et hold, som i sidste sæson for det meste var oppe mod overmagten i samme række. I denne sæson er holdet blevet forstærket af den tidligere ungdomsklubmester, Jonathan Nyrop-Ellingsøe, der er vendt tilbage efter et par års pause, og som indtil videre har vundet otte ud af ni kampe i rækken. Holdets øvrige stamspillere er Rasmus Olesen, Sejr Lund Wolsgaard og Mille Søndergaard.

Holdet i E-rækken er et af de yngste i rækken. Alligevel er holdet på en flot 3. plads efter fem kampe. Esben Christoffer Nielsen har fået lyndebut i holdturneringen efter mindre end et år i klubben, og han har allerede fået flere sejre. På holdet er også Marie Larsen, Emma Rosa Kirkelund og Freja Juhl Larsen, og med individuelle sejrstatistikker på mere en 50 procent har de sat sig i respekt blandt de mange drenge i rækken.

Flotte resultater i Odense og Sverige Corona-situationen har sat sit præg på efterårets stævneaktiviteter, der har været stærkt begrænset. I starten af december imponerede flere af klubbens piger dog i et stævne i Odense.

Emma og Sofie Eckeroth deltog i en invitationsrække med 12 af landets stærkeste U21-damespillere. Begge piger viste fremgang ved at spille sig videre fra de indledede puljekampe til kvartfinalen. Her tabte de til de to favoritter.

Vandt sin række I de åbne rækker ved Odense-stævnet lykkedes det Mille Søndergaard at vinde sin række om lørdagen, mens Laura Bruun Harder fik bronze i sin række om søndagen. Ud over stævnet i Odense har flere af pigerne fra Allerød deltaget i de svenske Grand Prix stævner. I Halmstad i september nåede Emma Eckeroth kvartfinalen, mens Sofie Eckeroth i oktober deltog i det stærkt besatte stævne i Helsingborg, der havde deltagelse af de bedste spillere fra Rumænien.

Her nåede hun semifinalen. Resultaterne betyder, at Sofie og Emma efter de to første stævner i stævneserien er blandt de 10 spillere, som i slutningen af sæsonen kvalificerer sig til GP-finalen.