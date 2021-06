Modelfoto: Adobe Stock Foto: arvin hsu/EyeEm - stock.adobe.co

Send til din ven. X Artiklen: Flere vilde arealer efterlyses Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere vilde arealer efterlyses

Initiativgruppe har lavet arealkort, hvor man kan registrere tiltag til gavn for plante- og dyreliv

Allerød - 29. juni 2021 kl. 21:21 Kontakt redaktionen

miljø Allerød Kommune er med Miljøministeriets konkurrence, hvor formålet er at omlægge flere arealer til vild natur til stor gavn for plante- og dyrelivet. Og her tæller alle bidrag, også selvom det bare drejer sig om en enkelt eller få kvadratmeter ny vild natur.

I indsatsen for at gøre kommunen mere vild, har de lokale Allerød-borgere Torben Birkemose og Eric Lerdrup Bourgois oprettet Facebook-gruppen 'Allerød - Danmarks Vildeste Kommune', som man kan tilmelde sig.

Initiativgruppen står også bag 'Bjørlis frøblanding' og har udarbejdet et arealkort, hvor alle borgere og virksomheder har mulighed for at registrere egne tiltag.

Kortet finder man på www.alleroed.dk, hvor man også kan læse mere om Allerød deltagelse i konkurrencen og tilmelde sit eget projekt.

Kan vinde en mio. kroner

For at alt tæller med i konkurrencen, skal alle indsatser i Allerød registreres. Præmien til vinderkommunen er én million kroner fra Den Danske Naturfond til et naturprojekt.

"Vi vil selvfølgelig rigtig gerne vinde konkurrencen, men det vigtigste er, at skabe mere vild natur i Allerød," udtaler borgmester Karsten Längerich i en pressemeddelelse fra Allerød Kommune.

"Det er meget vigtigt, at få sat fokus på at styrke biodiversiteten, som er under pres alle steder i Danmark. Byrådet har også besluttet at øge budgetterne til natur og biodiversitet med én million kroner årligt, for at det ikke bare skal være velmenende ord," fortsætter borgmesteren. jesl

fakta

det kan du gøre

o Lad plæneklipperen stå

o Plante eller udså hjemmehørende blomster, buske og træer

o Stop med at rydde ukrudt

o Lad kviste og grene ligge i en bunke i haven

o Anlæg en lille havedam

o Saml en bunke sten på et solrigt sted i haven

o Læg en bunke jord eller grus et solrigt sted i haven

o Stop med at anvende gødning og sprøjtegift