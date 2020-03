Allerød Kommune er nu klar med ekstra sengepladser. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Flere senge klar til patienter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere senge klar til patienter

Allerød - 18. marts 2020 kl. 09:28 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerød Kommune gør klar til at tage imod flere patienter fra sygehusene. Sygehusene er ved at skabe plads til coronaramte patienter, og kommunerne skal derfor modtage patienter, som har behov for pleje på grund af anden sygdom. Gul Gang på Engholm Plejecenter genåbnes derfor, og pladserne vil være klar fra på fredag. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

- Det glæder mig, at vi allerede nu står klar med pladserne, så vi kan tage imod vores borgere, der ikke kan være på sygehusene, men stadig har behov for pleje og omsorg, siger borgmester Karsten Längerich (V) i pressemeddelelsen og uddyber:

- Det skyldes i høj grad en fantastisk indsats fra kommunens medarbejdere med at få stablet den ekstra kapacitet på plads - og en stor tak skal lyde herfra.

Allerød Kommune oplyser, at 10 ekstra rum, hvilket skaber 10-20 ekstra pladser. Kommunen har i forvejen 13 pladser.

Tilbagemeldingen fra Allerøds forældre med behov for nødpasning lød på 23 børn på dagtilbudsområdet og 18 børn på skoleområdet. Første dag var der dog kun 11 børn i alt, hvis forældre gjorde brug af tilbuddet. Behovet kan ændre sig fra dag til dag, og kommunen kan med kort varsel tilpasse nødpasningen afhængig af forældrenes behov.

- Forældrene tager det her meget alvorligt, og er gode til at hjælpe hinanden og finde alternative løsninger. Hvis det af den ene eller den anden grund ikke kan lade sig gøre, er jeg glad for, at vi kan afhjælpe, når forældrene skal holde hjulene i samfundet i gang, forklarer Karsten Längerich.

På nødpasningsstederne er der et skærpet fokus på hygiejnen, og der sikres at der er god plads omkring børnene, samt at de kan være så meget udenfor som muligt. Allerød Kommune har nødpasning i Ravnsholtklyngen og på Lillevang Skole, afd. Skovvang.