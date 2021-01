Se billedserie I takt med at danske soldater er draget ud i verden på internationale missioner, er behovet for en veteranindsats opstået. Nu er der flere penge på vej til den indsats, som KFUMs Soldatermission i den forbindelse yder. Foto: Simon Elbeck, Forsvarsgalleriet

Flere penge til veteranarbejdet i Høvelte

Flere hænder: Der er finanslovspenge på vej til KFUMs Soldaterhjem i Høvelte, som kan ansætte to nye veteranmedarbejdere.

KFUMs Soldatermission får i Finanslov 2021 tildelt yderligere to millioner kroner til veteranarbejdet. Det kommer blandt andet soldaterhjemmet i Høvelte til gode og betyder helt konkret, at det kan ansætte yderligere to veteranmedarbejdere.

De ekstra penge vækker naturligvis begejstring i Høvelte, hvor Bjarne Kjær Andersen er leder af KFUMs Soldaterhjem.

- Det betyder, at vi kan få mere tid til den enkelte veteran, siger han.

Mere glæde i hverdagen KFUMs Soldaterhjem i Høvelte har ni et-værelses lejligheder, som er bygget sammen med soldaterhjemmet. Derudover er der syv rækkehuse kaldet Veteranbo i tilknytning til soldaterhjemmet, hvor veteranerne kan bo sammen med deres familier i op til tre år.

Udover Bjarne Kjær Andersen er der i dag to veteranmedarbejdere, hvilket ifølge lederen er i underkanten i forhold til de mange beboere.

- De ekstra midler giver os nye muligheder, og vi vil nu arbejde for at skabe flere aktiviteter for vores veteraner, siger han.

I arbejdet med veteranerne har Bjarne Kjær Andersen og medarbejderne nemlig erfaret, at det har en god effekt at lave noget sammen med veteranerne. Aktiviteterne har indtil videre bestået af alt fra Grøndlandsture, lokale fisketure og besøg hos slædehunde, og nu kommer flere forhåbentlig til.

- Jeg drømmer om, at mindst én af vores nye medarbejdere har nogle kreative evner, der kan bruges som en ressource her hos os. Vi vil gerne kunne bidrage til, at vores veteraner oplever mere glæde i hverdagen, siger Bjarne Kjær Andersen.

Flest i Høvelte KFUMs Soldatermission har fem steder rundt om i landet veteranboliger, hvor veteraner kan opholde sig midlertidigt. Af dem er det største sted soldaterhjemmet i Høvelte, og det er også der, flest hjemvendte soldater søger til, oplyser KFUMs Soldatermission.

»Soldater fra Livgarden har været udsendt på skarpe missioner, og det er derfor helt naturligt, at KFUMs Soldaterhjem i Høvelte har mange veteranboliger og et omfattende arbejde for veteraner«, lyder det.

Det er en styrkelse af indsatsen over for de mest sårbare veteraner i finansloven for 2021, der har ført de ekstra midler med sig. Forsvarsminister Trine Bramsen (S) satte torsdag beløb på den del af pengene, der tilfalder KFUMs Soldatermission. Altså to millioner kroner.