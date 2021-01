Flere ordrer og nye kunder: Lokal virksomhed hitter

Se billedserie Det er vigtigt, at alle ansatte kan håndværket, og derfor uddanner Ljungdahl løbende sine ansatte. Foto: Ljungdahl

Allerød - 21. januar 2021 kl. 16:42 Af Anne-Mette Rasmussen

En fokuseret indsats har givet fremgang hos fugespecialisten Ljungdahl A/S, der har udvidet medarbejderstaben.

For to år siden betød et opkøb, at fuge- og tætningsspecialisten Ljungdahl A/S strømlinede virksomheden og gik fra at være leverandør til at producere sine egne varer. I følge virksomhedens direktør Thomas Vilmar har det haft en positiv effekt på alle parametre.

Blandt andet er antallet af ordrer i fugesegmentet steget med 20 procent, og der er kommet mere end 100 nye kunder i butikken.

- Ekspertise og teknisk kunnen har alle dage været hovedpulsåren i Ljungdahl. Men med tiden har virksomhedens aktiviteter været spredt ud over områder, der ikke lå indenfor kernekompetencerne. Med ejerskiftet blev det muligt at lancere nye produkter i eget navn og stille langt større krav til produkterne samt at fokusere på det, der giver mest værdi for kunderne og os. Det betyder også, at vi har afviklet produktgrupper, som lå for langt væk fra virksomhedens primære kompetencer, som er facadelukning, fugning og tætning, siger Thomas Vilmar.

Afgørende for firmaets succes har det ifølge direktøren også været, at man har investeret massivt i lager og logistik, samt i at udvide og opkvalificere medarbejderstaben.

Siden 2019 har man blandt andet ansat en kemiingeniør, en ny marketingchef og en sælger, så virksomheden i dag har 13 fastansatte på kontoret på Hejrevang i Allerød.

Uddannelse er blevet en fast del af hverdagen, hvor nye såvel som gamle ansatte får teknisk oplæring i virksomhedens produkter og løsninger.

- Vores kunder er professionelle fagfolk, og derfor uddanner vi løbende vores ansatte, så alle ved, hvad de har med at gøre. Det er meget vigtigt for os, at alle ansatte kan håndværket og møder kunderne i øjenhøjde, siger Thomas Vilmar.