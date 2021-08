Se billedserie Trine Bramsen besøgte nybegyndte rekrutter i Livgarden på Garderkassernen i Høvelte. Foto: Jens Berg Thomsen Foto: Jens Berg Thomsen

Flere kvinder trækker i trøjen

Forsvarsministeren lagde vejen forbi for at tale med rekrutter i Livgarden. Rekordmange kvinder blandt de nybegyndte livgardere

Allerød - 12. august 2021 kl. 14:50 Af Jens Berg Thomsen (tekst og foto) Kontakt redaktionen

37 unge kvinder er rekordmange i den flok, der pr. første august begyndte som rekrutter i Livgarden på Garderkassernen i Høvelte. Det er næsten hver tiende af de i alt 394, der trak i trøjen for første gang. Holdet inden, der begyndte tilbage i april i år, havde også et højt snit i kvinder på 7,7 procent. Tilbage i august 2017 var der tale om blot én procent kvinder blandt de nystartede på kassernen.

En af dem er 20-årige Ida Schønnemann Morild, der sammen med en gruppe andre rekrutter fik besøg af forsvarsminister Trine Bramsen (S) på Høvelte Kasserne forleden.

"Jeg vil gerne stifte nogle nye bekendtskaber, flytte grænser og lære mig selv at kende på en anden måde. Det er rigtig fedt ind til videre," lyder det fra den nye rekrut, der lige som sine kammerater har fire måneders træning, før der skal passes på Dronningen og resten af den kongelige familie.

"Det bliver en stor ære i at komme ind og stå vagt. Jeg har valgt at søge ind, fordi man samarbejder på en anden måde end hjemme med sine venner, og det vil jeg gerne bruge i mit arbejdsliv, og når jeg efter planen skal søge ind på universitetet. Jeg har altid været fascineret af Forsvaret, og min far arbejder i flyvevåbnet," siger hun.

Glæder sig over udvikling

Kaptajn Henrik Lehmann viser forsvarsministeren en tavle, der viser, hvad de nye rekrutter skal igennem, inden de kommer til at stå vagt for Dronningen.

"Der er et stykke vej endnu," konstaterer ministeren med et smil.

"Ja," siger kaptajnen.

"Men det er også en del af glæden ved mit arbejde og uddanne dem. Så får man lov til at se den udvikling, de går i gennem," siger Henrik Lehmann.

Kvinder spiller en vigtig rolle

Trine Bramsen er positiv over, at flere og flere kvinder søger ind. I modsætning til mænd, der har værnepligt, har kvinderne værneret og vælger selv til at skulle aftjene.

"Det er rigtigt positivt, at der er så mange kvinder. Det giver en bedre dynamik, og det betyder forhåbentlig også, at vi kan fastholde flere i længere tid. Og i sidste ende betyder det, at vi har et bedre forsvar. Det kræver flere forskellige kompetencer, og der spiller kvinder en vigtig rolle," lyder det blandt andet fra ministeren.

"Vi står stadig over for flere komplekse sikkerhedsudfordringer, og det kræver, at man ser forskelligt på opgaverne, der skal løses forskelligt. Der har køn en betydning. I sidste ende skal vi ud i verden, og der er det vigtigt, at det er både mænd og kvinder, man møder fra det danske forsvar, for det er også både mænd og kvinder, vi skal hjælpe," siger hun.

Trine Bramsen fortæller også, at regeringen vil fremsætte forslag om at ændre lovgivningen, så når først kvinderne er inde i Forsvaret efter eget valg, ikke kan forlade et forløb som uddannelsen i Livgarden.