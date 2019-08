Flere kvinder søger ind i forsvaret. I år er andelen af kvindelige rekrutter på Garderkasernen i Høvelte fordoblet i forhold til sidste år. Foto: Forsvarets Personalestyring

Flere kvinder på kasernen

Allerød - 22. august 2019

Andelen af kvindelige rekrutter på Livgardens værnepligtsuddannelse stiger hvert år. I begyndelsen af august trådte et nyt hold rekrutter ind på kasernen i Høvelte, og igen i år er andelen af kvinder steget. Ud af de 391 nye rekrutter, der tidligere på måneden tog hul på en helt ny og anderledes tilværelse i Den Kongelige Livgarde, er 20 kvinder. I august 2018 var der kun seks kvinder ud af 300.

Samlet set er andelen af kvinder i 2019 dermed næsten fordoblet i forhold til 2018.

Den stigende interesse blandt kvinderne er en generel tendens rundt på landets kaserner.

- Vi er rigtigt glade for, at så mange unge kvinder har valgt at starte værnepligtsuddannelsen på kasernen i Høvelte her i august. Det bekræfter en stigende interesse blandt kvinder, hvor vi de seneste to år har set en stigning på landsplan fra 17 til nu omkring 23 procent, siger Peter Gutfeld, der er chef for Værnepligts- og Rekrutteringsafdelingen.

En af de nye er 20-årige Nathalie Søndergaard Nielsen fra Tørring i Midtjylland. Hun har valgt uddannelsen for at opleve kammeratskabet og blive udfordret både fysisk og mentalt.

- Jeg synes kvaliteterne ved Den Kongelige Livgarde er, at man bliver mere samarbejdsvillig, disciplineret, handlekraftig og selvstændig. Og så synes jeg, at det er fedt at mærke den her enhedsfølelse, hvor man ikke kun skal tænke på sig selv. Jeg kommer helt sikkert til at arbejde meget med mig selv herinde, men jeg tror på, at hvis jeg har viljen, kan jeg godt klare det, selvom det bliver hårdt både fysisk og mentalt, siger hun.

For Nathalie Søndergaard Nielsen betyder det også rigtigt meget, at hun efter de første fire måneder skal indgå i vagttjeneste ved de danske slotte og palæer.

- Jeg har valgt Livgarden, fordi der ligesom er en mening med uddannelsen. Når jeg skal ud i vagttjenesten, får jeg mulighed for med det samme at bruge det, som jeg har lært, siger hun.

Nathalies måde at betragte værnepligtsuddannelserne på er noget, som de i Forsvarets værnepligtssektion i stigende grad hører blandt de unge. Mange fortæller, at de søger en personlig udvikling i årene efter gymnasiet, og det er der rig mulighed for på værnepligtsuddannelserne.

- Vi lærer de unge at arbejde under pres for, at de kan blive klogere på, hvor deres grænser går, og hvordan de kan rykkes. Samtidig lærer de unge at samarbejde og finder på den måde ud af, hvad deres kompetencer er, og hvordan andre kan komplementere dem - og det er en evne, som mange vil kunne bruge videre i voksenlivet, siger Peter Gutfeld.

De unge på Garderkaserne i Høvelte vil efter de otte måneder have en basisuddannelse, som giver dem kendskab til den enkelte soldats deltagelse i militære opgaver, men de unge bliver ikke udsendt under eller efter basisuddannelsen.

I stedet bliver de forsvarets ansigt udadtil overfor alverdens turister under deres fire måneders vagttjeneste.