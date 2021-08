Flere hjertestartere skal ud i det fri

Sidste år blev der opsat en hjertestarter i andelsboligforeningen Ellehaven i Allerød. Denne hjertestarter fremgår dog ikke af hjemmesiden www.hjertestarter.dk Foto: Privatfoto

Flere hjertestartere skal ud, hvor alle kan komme til dem, lyder opfordring fra byrådsmedlem.

Allerød - 11. august 2021 kl. 05:47 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Rundt omkring i Allerød hænger 127 hjertestartere.

Kun 65 af dem er tilgængelige døgnet rundt. Ganske få er helt bag lås og slås, eksempelvis inde på virksomheder eller hos private, mens resten kan nås, når der er åben, der hvor den hænger, eksempelvis i institutioner, i klubber, hos butikker, på biblioteket etc. Det fremgår af hjemmesiden hjertestart.dk, hvor man kan se alle de hjertestartere, der er registreret.

Og det er ærgerligt, at så mange af de potentielt livreddende hjertestartere ikke er til at komme til, mener byrådsmedlem Esben Buchwald (V), som vil have flere af dem ud i det fri.

- I en kommune som Egedal er 75 procent af alle hjertestarterne i kommunen tilgængelige 24/7. I Allerød er det omkring 50 procent, siger han.

Før sommerferien bad han derfor forvaltningen i Allerød Kommune om en oversigt over, hvor mange af de kommunalt ejede hjertestartere, der ikke er til at komme til hele døgnet, og hvor mange af dem, der kan flyttes ud, hvor de hele tiden kan komme i brug.

Kan de komme ud? Tirsdag blev notatet lagt frem på Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalgets møde. Her kan man læse, at 32 af de 127 hjertestartere i Allerød er kommunale, og at 14 af dem befinder sig indvendigt i bygninger eller bag hegn, hvor man ikke altid kan komme til dem.

Det drejer sig om hjertestartere inde i Blovstrød Svømmehal, i Idrætsparken på Møllemosevej, på Maglebjergskolen, på Lillevangs Skoles afdeling i Lillerød, på Rådhuset, i Pensionisthuset på Skovensvej, hos Vej & Park på Vassingerødsvej, i Centerhallen, hos Musikskolen, hos Klub Vest, Allerød Bio, Engholmskolen og Engholm Plejecenter.

Det er disse 14 hjertestartere - eller så mange som muligt - Esben Buchwald gerne så, bliver flyttet ud i det fri.

- Der er jo meget fokus på det her, og jeg synes, Allerød stikker lidt ud. Ikke voldsomt, men det er derfor, jeg har bedt om overblikket fra forvaltningen, og det har vi så fået nu, siger han og fortsætter:

- Der er et par stykker eller tre, som kan flyttes og det går jeg ud fra, at de bliver. Og så er der flere steder, hvor der ikke er ret langt til en anden hjertestarter, der hænger udendørs, siger han, som mener, at muligheden for at redde liv bør betyde mere end risikoen for at nogen kan finde på at begå hærværk på en hjertestarter, der hænger ude i det fri.

- Jeg har ikke indtryk af, at det er så stort et problem, som man har frygtet, det ville være. Og i forhold til, at hjertestarterne redder liv, må man leve med, at der ind imellem kan ske skader på dem, siger han, som opfordrer private virksomheder eller andre, der har en hjertestarter, om at gøre dem tilgængelige for alle.

- Jeg vil gerne opfordre til, at man sætter dem udenfor, så de bliver tilgængelige, eller at man i hvert fald får set på, om de kan hænge på ydersiden af en bygning i stedet for indersiden, siger han, ligesom han opfordrer alle, der har en hjertestarter, til at registrere den, så man kan finde frem til den.

To hjertestartere flyttes Ifølge notatet fra Allerød Kommunes forvaltning er det planlagt at flytte hjertestarteren, der hænger indenfor på stadion på Møllemosevej, og det samme gælder hjertestarteren på skolen i Lillerød, som rykkes udenfor, når man etablerer den en ny børneinstitution på skolen, »Et hus«.

De øvrige hjertestartere bliver hvor de er, da der alle steder er en ganske nær. Det gælder ikke hjertestarteren hos Vej & Park på Vassingerødvej, hvor der er mere end en kilometer til det nærmeste alternativ. Den flyttes ikke, da det er for dyrt, fremgår det af notatet.

De seneste år er flere hjertestartere blevet flyttet til bedre placeringer, skriver forvaltningen i notatet, som vurderer, at det koster mellem 10.000 og 12.000 kroner at flytte en hjertestarter. Forvaltningen vurderer derfor, at det ofte vil være mere hensigtsmæssigt at lade de vanskeligt tilgængelige hjertestartere blive hvor de er, og sætte nye op i områder med få hjertestartere.