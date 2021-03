Se billedserie Miljøminister Lea Wermelin (S) besøgte i 2019 virksomheden, der nu vil gøre den genbrugte computer til allemands-eje. Foto: Allan Nørregaard

Firmas nye satsning: Alle skal have en brugt computer

Genbrugs-computere skal være allemands-eje, mener It-virksomhed, som indgår i nyt samarbejde.

Allerød - 26. marts 2021 kl. 06:51 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Tier1 Asset lever af at give gamle computere nyt liv. Virksomheden, der har både hovedkontor og produktion i Allerød, opkøber brugte computere og andet it-udstyr fra firmaer, renser udstyret for alle data og opdaterer det, så det kan sælges igen.

Og i en tid, hvor bæredygtighed bliver mere og mere populært, vil Tier1 Asset give salget af brugte computere til hr. og fru Danmark en ordentlig vitaminindsprøjtning.

Derfor har virksomheden kastet sig ud i et samarbejde med den danske it-distributør DCS. Distributøren skal være med til at gøre genbrugs-it til allemandseje.

»Målet med samarbejdet er at komme meget bredere ud i markedet, og DCS skal distribuere mange tusinde bærbare og stationære pc'er, tablets og mobiltelefoner i Danmark og de øvrige nordiske lande«, skriver Tier1 Asset A/S i en pressemeddelelse.

Hr. og fru Danmark - Siden 2001 har Tier1 Asset istandsat og gjort især brugte computere egnet til genanvendelse, men det er først nu, at ideen om bæredygtig, cirkulær økonomi har vundet så meget indpas i samfundet, at vi for alvor kan få produkterne ud til hr. og fru Danmark. Vi håber, vores nye samarbejde med DCS vil være med til at gøre genanvendt it og elektronik til allemandseje, siger Peter Hemicke, der er stifter af og administrerende direktør for Tier1 Asset A/S i den forbindelse.

At transportere genbrugs-elektronik er ikke et helt nyt forretningsområde for DCS men indtil nu har det mest været et supplement til virksomhedens øvrige it-distribution.

- Nu er tiden moden til at etablere genanvendt elektronik som et fokusområde på højde med vores øvrige forretning. Med en partner som Tier1 Asset kan vi bidrage til at øge udbredelsen af genanvendt elektronik hos den almene forbruger, siger Thomas Kirkeby, der er administrerende direktør i DCS ApS.

Cirkulær økonomi Tier1Asset havde i september 2019 besøg af miljøminister Lea Wermelin, der var på rundtur til virksomheder, der har gjort cirkulær økonomi til en vigtig del af deres forretning.

Dengang fortalte Peter Hemicke, at 99 procent af det brugte udstyr, virksomheden køber fra typisk store virksomheder som Arla og Carlsberg, enten bliver recyclet eller gensolgt.

Tier1Asset har kunder over hele verden og genopfrisker årligt 250.000 brugte enheder. Det sparer miljøet for 36.000 ton CO2. Selvom det er 20 år siden, firmaet blev stiftet, er det først i de senere år, det for alvor har mærket, at mange virksomheder gerne vil være en del af den grønne bølge.

- Det er nyt, at der er nogle, som ikke kun tænker på penge, men også på grønne regnskaber og corporate social responsibility. Flere virksomheder ønsker at kunne præsentere et grønt regnskab. Det hjælper os også. At sælge deres gamle computere til os, gør deres grønne regnskab bedre. Vi startede i sin tid det her som en forretning, ikke for at være grønne. Men vi kan mærke i vores afsætningsdel, at det har ændret sig fuldstændig. I folks bevidsthed er vi gået fra at sælge gamle computere til at være en cirkulær virksomhed, sagde Peter Hemicke ved den lejlighed.

Tier1 Asset har omkring 100 medarbejdere. De arbejder blandt andet med at slette al data, rense maskinerne og hvis det er nødvendigt udskifte tastatur, skærm og batterier.

Virksomheden installerer også styresystemer med gyldige licenser som ved fabriksnye produkter.