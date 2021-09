Se billedserie De fire kvinder på Socialdemokratiets liste til kommunalvalget. Fra venstre er det Birgitte Greby, Gitte Gross, Alice Silkjær og Vibeke Højbjerg. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Fire stærke kvinder klar på liste A

Allerød - 28. september 2021 kl. 13:25 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Et ønske om at få valgt flere kvinder ind i byrådet, er noget af det, som Socialdemokratiets fire kvindelige kandidater til det kommende kommunalvalg den 16. november er enige om. Vibeke Højbjerg, Alice Silkjær, Gitte Gross og Birgitte Greby hedder de fire, der er samlet på førstnævntes terrasse.

- Rigtig mange kvinder er faktisk involveret i bestyrelsesarbejde i for eksempel daginstitutioner og skoler, og det viser jo, at der er en interesse for politik. Men når det kommer til byrådet, er det anderledes, siger Vibeke Højbjerg.

Birgitte Greby mener, det kan have en betydning, at vi stadig har ret traditionelle familiemønstre i Danmark, mens Gitte Gross tænker på, at byrådsarbejdet er meget tidskrævende, og at det måske kan være mere motiverende for kvinder at lægge kræfterne i for eksempel børnenes skole.

- Jeg tror, det kan være meget båret af interessen for ens børn og trivslen i deres klasser, siger hun.

Brug for rollemodeller

I dag sidder der blot tre kvinder i Allerøds Byråd med 21 medlemmer. Det må siges at være meget sløjt. De fire kvinder håber derfor, det ser bedre ud efter valget, og Vibeke Højbjerg kunne under alle omstændigheder godt tænke sig at lave en tværpolitisk indsats efter valget for at motivere flere kvinder til at stille op. Blandt andet ved at bruge siddende, kvindelige byrådsmedlemmer som rollemodeller.

- Nogle, der kan fortælle, at det ikke er så farligt endda, og at man kan bruge sin erfaringer og kompetencer fra både ens job, bestyrelser og det sted man er i livet. Selvfølgelig skal vi have de bedste ind, men vi skal også have den største talentmasse at vælge fra, siger hun.

Grænseoverskridende

Men der er naturligvis også andre emner, som ligger de fire byrådskandidater på sinde.

- Mit udgangspunkt for at stille op er, at jeg har arbejdet i velfærdssamfundets maskinrum i hele mit liv. I den tid har jeg blandt andet kunnet se, at medarbejderne på socialområdet med tiden har skullet bruge mere energi på for eksempel it og dokumentation end på arbejdet ude på gulvet, siger Alice Silkjær, der er socialrådgiver og har arbejdet i Allerød Kommune i mange år.

Gitte Gross. er enig:

- Der skal tages en eller anden form for opgør med new public management, hvor der bliver kigget på, om der er noget, man kan rulle tilbage. For eksempel noget af alt dokumentationsarbejdet, siger hun.

Alice Silkjær har også fokus på inklusion, og hvad der sker med de børn, som har særlige behov.

- Det skal der kigges på, for det giver virkelig mange problemer. Børns trivsel er afsindig vigtig, for der er så mange krav i voksenlivet, som man skal skoles til, siger hun.

Mere fart på miljø

Når man spørger Birgitte Greby, hvorfor hun har valgt at stille op til kommunalvalget, svarer hun som det første meget prompte:

- Jeg blev nødt til det, for jeg var en af dem, der brokkede mig over, at der er for få kvinder i byrådet. Og så måtte jeg jo sige ja, da jeg selv blev spurgt, siger hun.

Men derudover har hun selvfølgelig også en række politiske kæpheste. Blandt andet inklusion, bedre stisystemer i Allerød og fortsat fokus på miljøet.

- Allerød Kommune har været virkelig længe om at indføre affaldssortering. Hvis vi skal gøre noget for klimaet, må vi presse lidt på. Der er steder indenfor miljøområdet, hvor vi skal speede lidt op.

Gitte Gross, der arbejder som leder af Københavns Madservice, er også meget optaget af miljøet, klimaet og klimaforandringerne.

- Både i forhold til de store linjer. Men også når det gælder, hvad vi gør lokalt, når de her klimaforandringer manifesterer sig mere. For eksempel i forhold til vores kloakker, der ikke er lavet til at håndtere fremtidens klima, siger byrådskandidaten, som også interesseret i boligformerne i Allerød.

- Vi skal have flere almennyttige boliger, som helt almindelige mennesker har råd til at bo i. Så Allerød kan blive en mere mangfoldig kommune med et bedre mix af indbyggere. Jeg tror, det betyder rigtig meget for folks rummelighed og kompetencer med sådan et mix, siger hun.

Allerød hele livet

Vibeke Højbjerg har boet i Allerød, siden hun var fem år. Efter udenbys uddannelse og eventyr, vendte hun tilbage til kommunen, da hun og hendes mand havde fået deres første barn. Og hendes forældre bor her også stadig.

- Jeg synes, jeg har noget at byde på i forhold til lokalpolitik, for jeg har set kommunen fra alle livets faser. Det er vigtigt, at Allerød er en by, hvor man har det godt, uanset om man er ung, barn, midaldrende eller gammel, siger hun.

Som de tre andre har Vibeke Højbjerg også en særlig interesse i klimaet. Hun mener, at kommunerne har en særlig mulighed for at gøre en indsats på det område, fordi de er tæt på borgernes liv.

- Det er vigtigt, at vi har borgerne med, hvis vi skal have dem til at gøre ting på en anden måde for klimaets skyld, siger hun.

Hun stiller op til byrådet for tredje gang, mens de tre øvrige aldrig har prøvet at stå på stemmesedlen før.

- Vi har ingen anelse om, hvad vi går ind til, griner Gitte Gross, der for eksempel godt kan mærke, at det er vildt grænseoverskridende at skulle se sit eget ansigt hænge oppe i en lygtepæl i valgplakatstørrelse.