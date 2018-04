Borgmester Karsten Längerich og det øvrige byråd godkendte torsdag aften regnskabet for 2017. Foto: Allan Nørregaard

Fint regnskab men fortsatte besparelser

Allerød - 26. april 2018

På sit møde torsdag aften godkendte Allerød Byråd regnskabet for 2017. Det viste blandt andet et driftsoverskud på godt 40 millioner.

- Vi står stadig overfor at skulle finde besparelser, selvom vi står med et flot resultat, konstaterede borgmester Karsten Längerich (V) på torsdagens byrådsmøde, hvor han begrundede fortsatte besparelser med blandt andet stigende udligning og øgede udgifter på ældreområdet.

Et enigt byråd godkendte regnskabet, men flere luftede bekymring for anlægssiden.

- Jeg ser det som en udfordring, at vi er ved at opbygge en pukkel på anlægssiden. Det kunne være godt at få de penge ud at arbejde og komme i gang med tingene, sagde Miki Dam Larsen, gruppeformand for S.

Det var Konservatives Erik Lund på linje med.

- Vi har et problem med de her anlæg, og dem skal vi have mere gang i. Det kan betyde, at vi må gå ud at købe ressourcer udenbys , hvis det er fordi, forvaltningen ikke har kapacitet nok til at sætte gang i tingene. Men regnskabet samlet set er rigtig fornemt, sagde han.

- Træfsikkerheden er imponerende på driftsdelen. Med lige så store bestræbelser i fremtiden, tror vi i Venstre, at vi kan vedligeholde det flotte resultat.Bestræbelserne tæller desværre fortsat besparelser. Jeg ser frem til, at vi får lige så godt styr på anlægsdelen, sagde Venstre gruppeformand Olav B. Christensen.

Radikales Merethe Them Kjølholm ønskede sig en mere realistisk planlægning.

- Vi synes blandt andet, at der skal være fokus på realistisk, politisk planlægning, for man kan frygte, at der tages forcerede beslutninger. Jeg tilslutter mig dem, der synes, at der skal mere fokus på at styre anlægsinvesteringerne, sagde hun.