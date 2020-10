Et skateranlæg vil være et boost til Allerøds børn og unge, mener Lea Herdal. Pressefoto

Find nu de penge til et skateranlæg i Allerød

Jeg er 66 år, og personligt har jeg ikke behov for et skateranlæg. Men det har Allerøds børn og unge!

I dag tager de til Birkerød for at skate, køre på løbehjul m.m.

Gennem mere end 20 år har skiftende generationer af børn og unge efterspurgt et godt skateranlæg her i Allerød. Er det ikke på tide, de får det?

De har så stor glæde af den her aktivitet, der udover at udvikle deres koncentrationsevne, balanceevne og kropskontrol vil give mulighed for at få nye venner på tværs af kommunen, på tværs af sociale skel.