Finansudvalg fik input fra Allerød

Allerød - 30. april 2019 kl. 05:47 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerød Kommune har i mange år arbejdet med bæredygtighed, og efter det seneste kommunalvalg nedsatte kommunen et udvalg til at arbejde med FNs 17 verdensmål.

Og det var netop verdensmålene, udvalgsformand Merete Them Kjølholm (R) skulle fortælle om, da hun sammen med kommunens tekniske direktør Agnete Thomsen var inviteret ind på Christiansborg af Finansudvalget.

- Jeg fortalte om vores politiske drøftelser i forhold til verdensmålene, og at det er et enigt byråd, som synes, at vi skal arbejde med målene. Målene er gennemtænkt, og de danner en fælles ramme for bæredygtig udvikling, og derfor er de også blevet en hjørnesten i vores nye vision, fortæller Merete Them Kjølholm.

Helt konkret har Allerød Kommune nedsat et såkaldt paragraf 17 stk. 4-udvalg, som er et midlertidigt udvalg. Udvalget består dels af politikere, dels af repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening, Rådet for Bæredygtig Udvikling, Den Grønne Guide og Carbon 20-udvalget. Derudover er der medlemmer fra ingeniørvirksomheden Niras, Teknologirådet, landbruget og tænktetanken Concito med i udvalget.

Dets opgave er at komme med anbefalinger til, hvordan Allerød Kommune på bedste vis kan arbejde med en bæredygtig udvikling, som er baseret på FNs 17 verdensmål.

Udvalget har netop leveret sin første anbefaling til byrådets politikere.

- Anbefalingen går ud på, at vi skal tage udgangspunkt i syv af de 17 verdensmål. Det giver en større mulighed for at komme videre med hvert enkelt mål. Men en af de ting, jeg også påpegede overfor Finansudvalget, var, at selvom det er de her syv mål, vi peger på, så skal vi fortsat forholde os til alle 17 verdensmål. Og vi skal forankre dem i økonomiudvalget, fagudvalgene og byrådet, siger Merete Them Kjølholm.

I Finansudvalget var der interesse for Allerøds måde at gøre tingene på.

- De spurgte blandt andet til, hvordan vi vil måle på det. Men personligt har jeg ikke så meget fokus på at måle. Det handler om, at vi begynder med at have en dialog om verdensmålene, for så sker der noget. Så er der andre, der også begynder at tale om det. Så arbejder vi med verdensmålene, sker der noget. Vi skal ikke gøre det for akademisk, for så får vi ikke borgerne med. Og vi skal have alle med, siger Merete Them Kjølholm.

