En 38-årig mand fik alvorlige hovedskader og blev indlagt efter at være blevet kørt ned i krydsset ved Nymøllevej og Kongevejen tirsdag morgen. Foto: Presse-fotos.dk

Fik alvorlige hovedskader ved sammenstød

Af den fremgår det ligeledes, at det var en 59-årig kvinde fra Allerød, der kørte bilen, og at ulykken skete i forbindelse med, at kvinden svingede til Venstre.