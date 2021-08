Se billedserie Afstandskravene er nu væk, og det betyder, at man igen må sidde på alle rækkerne i Blovstrød Kirke.Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

Send til din ven. X Artiklen: Feststemning i Blovstrød Kirke efter farvel til restriktioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Feststemning i Blovstrød Kirke efter farvel til restriktioner

Allerød - 16. august 2021 kl. 04:20 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Det var som om, at alle i kirken havde ventet på den dag, hvor alle restriktioner for kirkerne i Danmark var væk. Der blev i hvert fald sunget ekstra højt med på søndagens første salme, »Hyggelig, rolig«, ved højmessen i Blovstrød Kirke.

For første gang i halvandet år var altergangen også tilbage, som man kender den, hvor menigheden mødes ved alteret, knæler og modtager en oblat og et glas vin. Væk var også afstandskrav, afspærrede kirkebænke, og sunget - ja, det blev der som sagt også.

Efter højmessen mødtes menigheden til kirkekaffe og kage, og i dagens anledning var der også et glas champagne.

- Skål og tillykke til os alle, sagde formand for menighedsrådet Tommy S. Petersen, inden folk i ombord i kaffe, gulerodskage og chokoladekage.

- Det er en lettelse, at restriktionerne nu er væk. Det har hele tiden været det muliges kunst for os, og det bliver det også det næste stykke tid, hvor vi har mange dåb og bryllupper. Vi har kun de ansatte og præster, vi har, og vi prøver at passe på dem, så godt vi kan, sagde Tommy S. Petersen efterfølgende.

Svært at forsvare regler Der har indtil i lørdags måtte være 21 personer udover de ansatte i kirken. Det skaber ikke problemer ved de almindelige søndagsgudstjenester, fortæller menighedsrådsformanden, men ved højtider, ved bryllupper, begravelser og dåb har antallet skabt problemer. Og det har været svært for personalet, siger sognepræst Kristine Krarup Ravn.

- Det har været stressende for personalet at stå i våbenhuset og stå på mål for restriktioner, som man ikke er enig i. Det er jo slet ikke proportionalt, og mange har også bemærket, at de undrer sig, fordi man f.eks. kan gå over i Rema1000 på den anden side af vejen, hvor der ikke har været nogen begrænsninger. Det er frustrerende. Og der er ikke nogen, der har ville tage ansvar for noget, siger Kristine Krarup Ravn.

Hun er samtidig bekymret for, om restriktionerne har skadet kirken på den lange bane.

- Der er folk, der er stoppet med at gå i kirke under corona, som jeg ikke har set igen. I dag var der en i kirken, som jeg ikke har set i halvandet år, og det er jo rigtig dejligt. Det bliver svært at få bygget menigheden op igen og få samlet folk. Det er en vane for mange at gå i kirke. Nu er vanen blevet brudt, og vanens magt er meget stor, siger hun.

Hun går sammen med de øvrige ansatte et travlt efterår i møde med mange udskudte bryllupper og dåb.

- Især lørdagene er heftige. Vi har fire gudstjenester på lørdag og seks lørdagen efter. Så der er meget at se til, og folk er ved at være trætte, siger Kristine Krarup Ravn.