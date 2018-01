Festival for spiritus-elskere

Hvis man har en svaghed for et godt glas whisky eller rom eller måske en gin & tonic, så er der noget at komme efter den sidste lørdag i januar, hvor Allerød Spiritus Festival 2018 løber af stablen. Festivallen arrangeres af Skjold Burne Allerød og byder på smagsprøver på mere end 300 forskellige flasker spiritus.

Derudover er der mulighed for at få en god snak med og vejledning af de kyndige spirituskendere, som præsenterer de stærke dråber.

Konceptet er, at man køber en billet til spiritusfestivalen. Billetten giver adgang til festivallen og udstyrer gæsten med et smageglas med en velkomstdram samt fem poletter, der omveksles til smagsprøver undervejs.

- Det handler om at hygge sig og få nogle gode oplevelser med hjem. Det er enestående chance for at få en snak med de dygtige fagfolk der præsenterer flaskerne. Vi nørder på den sjove måde, og der er mulighed for at få nogle gode flasker med hjem til barskabet, siger han.