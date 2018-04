Se billedserie Gurli Nielsen har boet i Allerød i næsten 50 år. Siden 1972 i Uglevang. Det er også der, festen skal holdes, når familien i morgen kommer og fejrer hendes 80 års fødselsdag. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Festglad furie fejrer 80 års fødselsdag

Allerød - 26. april 2018

Gurli Nielsen er kendt for socialt og politisk engagement. Hun elsker fest og har en stærk retfærdighedssans. Fredag den 27. april fylder hun 80.

Da jeg i sin tid skulle lave en aftale om et fødselsdagsinterview med Gurli Nielsen, kom hun frem til, at det var bedst at mødes om morgenen. Så ville det ikke kollidere med bridge, familiefødselsdage eller nogle af de mange andre ting, som hun laver.

- Jeg har hele tiden gang i noget, siger Gurli Nielsen også som det første, da hun har åbnet døren til stuelejligheden i Uglevang. Inde fra stuen peger hun ud på terrassen, hvor potterne med pelargonier står. De er netop blevet hentet op fra kælderen.

- Nogle af dem er 35 år gamle. Jeg har altid elsket blomster, siger hun.

Ved siden af de velplejede pelargonier står en høj plantekasse med jordbærskud fra sønnens have. Historien, om hvordan hun fik plantekassen, demonstrerer meget godt det særlige sammenhold, som hun oplever, der er i Uglevang.

- Jeg sad og ledte på nettet efter sådan en høj plantekasse, da min nabo, som er tømrer, kom forbi. Han spurgte lidt ind til det, og næste morgen, da jeg stod op, tænkte jeg: »hvad søren er det, der står derude på terrassen?« Så havde han lige lavet sådan en til mig, i fødselsdagsgave, siger Gurli Nielsen.

Hun har boet i Uglevang siden 1972, hvor hun og fire børn flyttede ind i en fem-værelses lejlighed. Efterhånden som børnene flyttede hjemmefra, skiftede behovet, og hun er derfor flyttet lidt rundt i bebyggelsen. Men hun har aldrig overvejet at flytte ud af den.

- Jeg er så glad for at bo her. Vi er ret gode til at hjælpe hinanden , og vi har et ret specielt sammenhold herude. I fredags for eksempel, da det var så pragtfuldt vejr, sad vi 10 mennesker derude i gården og grillede. Så kom vi med noget hver især, fortæller Gurli Nielsen.

Gurli Nielsen er formand for Allerød Almennyttige Boligselskab, og var indtil for tre år siden også afdelingsformand i bebyggelsen. Men det er ikke kun det helt nære lokalområde, hun engagerer sig i. I 1972, samme år, som hun flyttede ind i Uglevang, blev hun dagplejer, og det var hun i 22 år. Hun blev hurtigt tillidsrepræsentant for dagplejerne, og det førte til, at hun i 1994 blev valgt ind i FOA Hillerød som formand for den pædagogiske sektor. En stilling hun bestred, indtil hun i 2003 gik på pension.

Også i byrådet har Gurli Nielsen været aktiv. og det endda for tre forskellige partier samt som løsgænger. Hendes byrådskarriere begyndte i 1994 for Socialdemokratiet og sluttede ved dette årsskifte som Konservativ. Indimellem holdt hun pause i en enkelt periode og blev også opstillet for SF.

Gurli Nielsen beskriver sig selv som en person med meget temperament.

- Jeg bider mig fast, når der er noget, jeg mener er forkert, og så kan de ikke rokke mig fra det. Jeg har en meget stærk retfærdighedssans. Hvis jeg synes, noget er forkert, så slås jeg. Det har jeg altid gjort, også som barn.

Gurli Nielsen elsker fest og skal fejre fødselsdagen i to omgange. På selve dagen kommer hele familien til fest i gildesalen i Uglevang, og på næste fredag er alle vennerne inviteret til fest på Lynge Kro.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.