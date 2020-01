Traditionen tro var kommunens erhvervsliv inviteret til nytårskur på rådhuset. I år stod kuren i bæredygtighedens tegn. Foto: Allan Nørregaard

Fest for erhvervsliv i den grønne førertrøje

Allerød - 30. januar 2020 kl. 05:47 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var bobler, danskvand og sodavand i glassene samt miniwraps og små chokoladekager på tallerkenerne, da erhvervsliv, politikere og embedsmænd ønskede hinanden godt nytår ved den nytårskur for erhvervslivet, der er ved at blive en tradition i Allerød.

Men udover den festlige lejlighed til at hilse på hinanden og skabe nye kontakter, var der også vigtige budskaber at lytte til.

Årets tema i Borgerportalen var bæredygtighed, for Allerød er udenfor kommunens grænser kendt for at have arbejdet med den bæredygtige dagsorden i mange år. Det samme gælder for de to lokale virksomheder, der var inviteret til at holde gæsteoplæg: ingeniørvirksomheden Niras og den verdenskendte møbelproducent PP Møbler.

- Bæredygtighed er en gammel nyhed i Niras. Mellem 40 og 50 procent af medarbejderne i vores virksomhed synes egentlig, at de har opfundet bæredygtighed, sagde Niras' administrerende direktør, Carsten Toft Boesen, der selv har været med til at inddrage de 17 verdensmål i virksomhedens strategier.

Carsten Toft Boesen har også måttet sande, at man bliver nødt til at feje for egen dør, når man har rigtig mange bæredygtigheds-ambassadører ansat i sin virksomhed.

- Der bliver i huset talt meget om, hvad vi selv kan gøre. Det har blandt andet ført til, at vi bor i brugt i stedet for nyt. Vi ville kunne lave et super energieffektivt nybyggeri. Men det ville alligevel tage mere end 30 år at tjene det ind i forhold til den energi, man bruger på at bygge nyt, lød det fra direktøren.

Søren Holst Pedersen er administrerende direktør i familievirksomheden PP Møbler, der blev etableret i 1953 af hans far og farbror. Allerede i 1997 igangsatte Søren Holst Pedersen en miljøgennemgang af værkstedet og alle dets produkter. I den forbindelse skrev han blandt andet ud til leverandørerne for at få en garanti for, at alt var ok med det træ, de solgte til PP Møbler.

- Der gik en rum tid, uden at jeg hørte noget, og da jeg en dag alligevel var på besøg hos en leverandør, spurgte jeg, om jeg snart ville på et svar på mit brev. Han sagde: »Søren, hele branchen er i oprør over det brev. De ved godt, det er fremtiden, men de ved ikke, hvad de skal gøre«, fortalte han.

Henvendelsen førte i sidste ende til FSC-mærkningen, som blandt andet er en garanti for, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

Sidenhen er PP Møblers produktion blevet CO2-neutral, og flere bæredygtige tiltag er på tegnebrættet.

Borgmester Karsten Längerich (V) sætter pris på kommunens erhvervsliv.

- Vi har et spændende og dynamisk erhvervsliv i Allerød, og mange af jer er frontløbere indenfor jeres brancher. Vi kan være stolte af, at vi har nogle innovative virksomheder, sagde Karsten Längerich.