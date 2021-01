Fem ton tung figur er reddet

To private fonde, Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann f. Seedorffs Legat samt Dansk Tennis Fond, har med generøse bevillinger på tilsammen ca. 100.000 kr. reddet Skulpturparkens allerførste skulptur fra et sørgeligt forfald. Det skriver Skulpturparken-Allerød i en pressemeddelelse og fortsætter:

Skulpturen, der er udført i rødmalet corten stål i 1985, var i en årrække udlånt af Bent Sørensen til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lundtofte, men med kunstnerens tilladelse - og aktive medvirken - blev kunstværket i 1993 "bortført" og flyttet til Allerød Tennispark i forbindelse med indvielsen af dette idrætsanlæg. Her fik skulpturen det "tennisklingende" navn "40-15 til kunstneren" - denne spillede selv tennis. I daglig tale benævnes skulpturen dog blot "40-15".

Ved flotte bevillinger fra Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann f. Seedorffs Legat samt Ny Carlsbergfondet blev det i 1999 muligt for Allerød Tennisklub at købe skulpturen af kunstneren.

Som et markant vartegn i tennisparken satte den enlige skulptur gang i drømmen om at opstille flere kunstværker og skabe en skulpturpark integreret i tennisanlæggets offentlige rum, hvor banerne er spredt ud i et smukt og stort naturområde på ca. 10 tønder land.