Fem partier enige om »historisk generøst budget«

Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrødlisten er blevet enige om et budget for 2020-27.

Forliget blev fredag morgen præsenteret ved et pressemøde på Allerød Rådhus, hvor borgmester Karsten Längerich (V) kaldte budgettet for »historisk generøst«.

- Vi har aldrig haft et budget, hvor vi har haft så mange penge. Kommuneaftalen mellem regeringen og kommunerne har tilføet mange midler til kommunerne, og det gør også, at besparelsesbehovet er blevet mindre, end vi troede - nemlig 0,3 procent netto, sagde Karsten Längerich.

0,3 procent svarer til rundt regnet fem millioner kroner. Partierne har dog valgt at spare 0,6 procent for at finde plads til nye tiltag. Besparelserne betyder blandt andet, at klippekortsordningen til borgere, der bor hjemme og i plejeboliger ophører, der spares på bygningsvedligehold og værdighedsmidlerne skæres med 750.000 kroner om året. Buslinie 336 skal køre hvert 30. minut i stedet for hvert 20. minut. Derudover er der fundet effektiviseringer for 2,5 millioner kroner om året.

Til gengæld er det lykkedes forligspartierne blandt andet at videreføre skolernes lejrskole og budgettet til kommunens digitaliseringsstrategi, at undgå at reducere åbningstiden i daginstitutionerne og undgå at spare på musikskolen og SFO. Der afsættes i alt 14,8 millioner kroner til 16 midlertidige plejehjemspladser over otte år og 110 millioner kroner til skolerne. Derudover er der 10 millioner kroner til et nyt plejecenter, 50 millioner kroner til dagtilbud og 15 millioner kroner til flytningen af Lillerød Børnehus. Derudover afsættes der en pulje med 500.000 kroner om året til initiativer, der kan hjælpe kommunens svageste ældre.

Samarbejde forpligter Rundt om bordet var der tilfredshed med budgettet.

- Kommunens økonmi er sund og vil kun blive sundere. 0,3 procent netto besparelser er den mindste finansieringsudfordring jeg med mine 18 år i byrådet kan huske. Vi er begejstret for, at det er lykkedes at friholde børne- og skoleområdet i den grad, det er. Vi er dog ærgerlige over, at de ældres klippekort må ophøre. Blandt andet derfor gik vi til forhandlingerne med forslag om en halv million kroner til initiativer til de svageste ældre i kommunen. Når vi er en så ressourcestærk og homogen kommune, vil de, der kan lidt og har lidt, og som er ensomme, have det endnu værre, end vi oplever i andre kommuner, sagde Nikolaj Rachdi Bührmann (SF).

Merete Them Kjølholm understregede, at Radikale Venstre mener, at samarbejdet og konstitueringsaftalen forpligter. Derfor bakker partiet fulgt op om aftalen. Hun nævnte blandt andet vigtigheden af Åben Skole, der ifølge aftalen skal styrkes i 2020.

- Åben skole er fortsat en mærkesag for os, men vi skal tænke lidt alternativt. Effektiviseringsstrategien er velkommen, for det er det, der skal hjælpe os til at tænke ud af boksen og tænke service og opgaver på andre måde. Vi ønsker, at skolerne får udarbejdet pricipper for den åbne skole, så hver eneste skole forpligter sig til at arbejde med den åbne skole, sagde hun blandt andet.

Normeringen fastholdes Vores Allerøds Viggo Jarnum mente også, at der skal være en sammengæng mellem kommunens vision, konstitueringsaftale og budgetaftale.

- Jeg synes, det er meget glædeligt, at vi i løbet af forhandlingerne har givet og taget og har haft en gensidig respekt. Vi er stolte over at være med og være med til at tage medansvar for budgettet, der er faldet på plads, hvor vi fastholder normeringerne på daginstitutionsområdet. At vi forhøjer investeringerne på skoleområdet har været meget vigtig, for der kan vi virkelig levere kernevelfærd til børnefamilierne, sagde Viggo Jarnum.

Han står derudover i spidsen for et opgaveudvalg, der skal se på kommunens bygningsmasse, der skal reduceres. Udvalget skal foreslå renoveringer, sammenlægninger og nedrivninger, så mængden af bygninger bliver komprimeret med mindst en million kroner varigt.

- Det ser ikke ud til at være en let opgave, men det er en opgave, jeg tager på mig, og som jeg ser som meget spændende men udfordrende, sagde han.

Flere burde være med Hos Blovstrød Listen var der glæde men også ærgrelse over budgetaftalen.

- Jeg kan ikke rigtig sige, at jeg er jublende glad for det nye forlig, for jeg kunne godt have ønsket mig, at der var flere med, og at der undervejs havde været mulighed for at tage andre valg. Når det er sagt, så må jeg være glad for de ting, vi så har kunnet dreje lidt op, og pogså de ting, der går videre til arbejde i udvalg senere, og så må vi håber at noget kan prioriteres der, sagde Erling Petersen fra Bløvstød Listen. Han udtrykte blandt andet håb for den kollektive trafik og var glad for, at bus 338 bliver bevaret, mens bus 381 ikke umiddelbart beskæres.

- Jeg er glad for, at bus 336 primært beskæres ved at blive bragt tilbage til det stadie, den var på tidligere, hvilket vi mener, godt kan lade sig gøre, når bus 338 bevares og tager noget af opgaven i myldretiden, sagde Erling Petersen.

Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten står uden for aftalen.

