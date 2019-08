Se billedserie Allerød på X og Tværs indledes med Aktiv Fritid i bymidten i Lillerød. Her viser kommunens foreninger, hvad de har at byde på. Her Allerød Karate Dojo. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Fem år med kultur på kryds og tværs af kommunen

Allerød - 09. august 2019 kl. 05:20 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Allerød på X og Tværs lørdag den 17. august skydes i gang med Aktiv Fritid i Lillerøds bymidte, bliver det begyndelsen på den femte udgave af kommunens helt egen kulturuge. Dermed har ugen, der opstod for at løse logistik-problemer imellem to store arrangementer, cementeret sig som en tilbagevendende begivenhed.

- Der var det problem, at Lynge Byfest og Kræmmermarked samt Aktiv Fritid lå i den samme weekend. Det var der lidt frustrationer over, og derfor satte vi os for at prøve at løse problemet i i Fritidsnævnet. Byfest og kræmmermarked var svært at flytte på grund af kræmmermarkedet i Hillerød, så vi flyttede Aktiv Fritid en uge frem, siger Jørn Winther Jepsen fra Allerød på X og Tværs og fortsætter:

- Og så fik vi samtidig idéen til at prøve at lave en festuge for hele kommunen med fokus på kultur og fritid. Det gjorde vi ud fra tanken om, at vi ikke kender hinanden så godt på tværs af bydelene i kommunen; deraf navnet Allerød på X og Tværs.

Idéen viste sig at bære vand, og de sidste fire år er kulturugen nået så meget på kryds og tværs, at den har nået mellem 10.000 og 11.000 mennesker på den ene eller den anden led.

- Da vi begyndte, var vi slet ikke klar over, at det ville holde i fem år. Men samlet set er kulturugen virkelig godt besøgt. Arrangementerne er efterspurgte, og foreningerne er hurtige til at melde tilbage til os om, at de gerne vil være med, siger Jørn WInther Jepsen og konstaterer:

- Vi ramte noget, som der var et marked for. Der var et behov for på kryds og tværs at komme rundt og se, hvad der sker i kommunen. Og det er lykkedes at skabe forbindelsen imellem Aktiv Fritid og Lynge Byfest.

I går præsenterede Allerød på X og Tværs sit omfattende 2019-program, der også tæller en række nye arrangementer. Blandt andet kan man fredag den 23. august vælge at bruge sin aften på at komme med Danmarks Naturfredningsforening på flagermustur. Deltagerne skal opfange flagermusenes signaler med ultralydsdetektorer og bestemme arter.

Som for to år siden kan byens borgere se brandvæsnet i funktion, da der er åben brandstation med fremvisning af køretøjer og mulighed for at forsøge sig som brandmand.

Lørdag eftermiddag den 24. august spiller Silver Big Band på Allerød Bibliotek. Man kan også komme på byvandring i Lynge med Ole Peters fra Lokalhistorisk Arkiv. PP Møbler inviterer hele to gange på rundvisning i fabrikken på Vestvej. Og man kunne blive ved.

Se hele programmet på Allerød Kommunes hjemmeside www.alleroed.dk.