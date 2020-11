Fejl på hjemmeside: Coronatest begynder først i morgen

I denne uge kan man blive testet for coronavirus i Centerhallen i Lillerød. MEN det er først fra tirsdag den 24. november, at man kan blive testet.

Allerød Kommune oplyser til Allerød Nyt, at der ved en fejl har stået, at man kunne blive testet allerede fra mandag den 23. november, og derfor er flere gået forgæves, fortæller kommunen.

"Den samlede testkapacitet er dagligt på mellem 300 og 400 borgere. Region Hovedstaden oplyser, at der kan forventes kø, men at erfaringerne fra andre kommuner viser, at det går ganske stille og roligt. Der har således ikke været større problemer med lange ventetider. Region Hovedstaden gør endvidere opmærksom på, at testbussen lukker præcist kl. 16.00 - uanset kø," skriver Allerød Kommune.