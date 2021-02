Fastelavn fejres med skattejagt ved Blovstrød Kirke

Ved fastelavn plejer det meste af Blovstrød by at samles ved kirken til gudstjeneste og tøndeslagning. Det kan man desværre ikke i år. Men fastelavn skal fejres. I stedet for tøndeslagning har Blovstrød Kirke lavet en sjov fastelavnsskattejagt for hele familien. Sognepræst Kristine Krarup Ravn fortæller om skattejagten: