Farvegladerne har stadig maleri til salg

kunst Det lykkedes for foreningen 'Farvegladerne' at få solgt tre ud af fire årstidsmalerier, da der forleden var auktion til fordel for Børns Vilkår. Det skete den 5. oktober på efterårsudstillingen anledning af foreningens 20-årsjubilæum.

"Der var desværre ikke så mange gæster tilstede på auktionstidspunktet, så buddene gik endog meget trægt. "Forår", "Efterår" og "Vinter" blev dog købt for et alt for lille beløb, ialt kr. 3750.-, som Farvegladerne sender til Børns Vilkår. Nu er "Sommer" tilbage, hvis du skulle kende nogen, der vil købe et flot stort (160x100 cm) maleri. Det vil blive solgt for højeste pris over kr. 1500 kroner," skriver formand Jette Bøving.