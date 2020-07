Se billedserie Rasmus Keis Neerbek kommer tit i Klevads Eng. For det meste har han sit sommerfuglenet med. Han bruger det til at fange fluer, som han artsbestemmer og registrerer, når han kommer hjem. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Fanger fluer i istidslandskabet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fanger fluer i istidslandskabet

Allerød - 09. juli 2020 kl. 06:09 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mit Yndlingssted: Rasmus Keis Neerbek elsker området ved Klevadengen, hvor han kommer for at fange fluer og indimellem også underviser sine elever.

Klevadsengen ligger i det yderste af Allerød Kommune, og området grænser op til både Furesø og Egedal. Det er et af Rasmus Keis Neerbeks yndlingssteder i Allerød. Han kommer der både for at indfange fluer, som han registrerer, for at gå tur med familien og for at undervise sine elever på Ganløse Skole.

- Jeg cykler her hver eneste dag, når jeg kører til og fra arbejde. Så jeg ser området hele året rundt, siger han, da vi mødes og går ad grusstien fra Bastrupvej ned mod engen.

Området ved Klevadsengen er et Natura 2000-område, og det er et godt eksempel på istidslandskab, hvor isen har skåret en revne igennem landskabet. Det er den revne, der udgør selve engområdet. På begge sider af det er der høje skrænter.

På den ene side, hvor solen står mest på, bliver der knastørt og meget varmt, og det giver et specielt dyreliv.

Rasmus Keis Neerbeks store hobby er fluer. Og når han går tur ved Klevadsengen, har han for det meste sit sommerfugle net med, så han kan fange nogle af de små summende insekter. Han har taget nogle med, der er arrangeret sirligt i en lille beholder. Der er dansefluer og en enkelt stylteflue.

- Vi ved jo næsten ikke noget om fluerne, for der er ikke mange, som registrerer dem. Der er forsvindende få mennesker, som arbejder professionelt med insekter. Det er i virkeligheden glade amatører, der laver et kæmpe stort arbejde, og jeg bruger en del tid på at rende rundt her, i skovene og generelt i lokalområdet for at registrere fluer, fortæller han.

Rasmus Keis Neerbek har altid interesseret sig for insekter, og han har en tendens til, at hans hobbyer kommer til at fylde ret meget.

- Jeg går all in. I 25 år var det lystfiskeri, men det tager altså meget af ens tid. Derfor tænkte jeg stille og roligt på, at jeg måske skulle genfinde min interesse for insekter. Og efter ganske kort tid blev det fluerne, jeg faldt over, fortæller han.

Nu er der flere år imellem fisketurene, men til gengæld bruger Rasmus Keis Neerbek rigtig meget tid på at fange fluerne i naturen eller at sidde derhjemme og artsbestemme dem

- Fordelen er, at jeg stort set bare kan gå lige ud af døren for at kaste mig over min hobby. Jeg er typisk i nærområdet, og 80 procent af min insekthobby-tid lægger jeg indenfor gåafstand af, hvor jeg bor, siger han og afbryder sig selv:

- Prøv lige at se dem der! Nej, for satan da, det er humlefluer. De snylter på larver af natsommerfugle, siger han og bøjer sig ned mod jorden, hvor et par gul- og sortstribede fluer summer rundt.

Episoder som denne er årsagen til, at Rasmus Keis Neerbek kun nogle gange har familien med, når han går tur i området. Og at han ikke har sommerfuglenettet med, hvis han har familien med.

- Jeg er ret umulig at gå tur med, hvis jeg har nettet med. For jeg stopper hele tiden op og skal glo på alt muligt, og det gider familien ikke, griner han.

Rasmus Keis Neerbek kommer der også af og til i sin egenskab af folkeskolelærer med primær undervisning i naturfag.

- Nogle gange hiver jeg skoleklasserne med ud i området for at lave biotop-undersøgelser. Inden for et relativt lille areal har vi mange forskelligartede områder, man kan undersøge, siger han.