Familievirksomhed gav investorer jackpot

Ifølge Jyllands Posten Erhverv går kapitalfonde gerne efter et afkast på minimum 20 procent om året, og passer det regnestykke, så har Axcel solgt Lessor videre for mere end 1,2 milliarder kroner.

Ifølge Christain Bamberger Bro skyldes væksten i værdien blandt andet, at der er blevet lukket aktiviteter i underskudsgivende lande, og at der er blevet skruet op for salg og marketing. Derudover er prisen på et af Lessors hovedprodukter Danløn blevet sat op for første gang siden begyndelsen af 00'erne.