Se billedserie OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Send til din ven. X Artiklen: Familie på fem tog den lange tur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Familie på fem tog den lange tur

Allerød - 27. maj 2019 kl. 06:35 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tvillingerne Frederik og Alexander på syv år har ikke før deltaget i sådan et rigtigt løb, men de spiller fodbold til daglig Allerød FK, så de er vant til strabadserne. Det gælder også for storesøster Caroline på ni år. Hun spiller håndbold og går til ridning, og de tre børn har taget forældrene Susanne og Martin Stæhr Dalgaard med til Red Barnets familieløb i Ravnsholtskov.

- Vi var 230 sidste år, og det ser til at vi bliver lige så mange i år, siger Hanne fra Red Barnet. Hun står i spidsen for arrangørerne, der også har opsat boder med tøj fra Red Barnets butik i Allerød. Derudover er det muligt at købe kaffe, vand, frugt og kage. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Mange vælger at tilmelde sig på løbsdagen, og det trækker starten lidt ud, mens der varmes op i området omkring Vestre Hus Naturcenter.

Umiddelbart er det lidt svært at finde familier, der stiller op, men nogle er der dog. Mange deltagere kommer alene eller parvis. Blandt deltagerne er borgmester Karsten Längerich, og en anden Venstre-poitiker, Niels Kirkegaard, er på plads som delvis arrangør. Han har som medlem af Blovstrød Løverne de seneste 13 år været med til at lægge ruterne for Familieløbet.

De er tre ruter i skoven med udgangspunkt fra Mørkebakkevej, nemlig 2,6 km, 3,8 km og 6,5 km.

- Og vi tager alle sammen den lange ruter, fortæller Allerød-familien.

Det koster 30 kroner for voksne og 10 kroner for børn mellem to og 12 år at deltage. Tilmelding på forhånd er ikke nødvendig. Alle de indsamlede penge går ubeskåret til Red Barnet Allerøds aktiviteter med at hjælpe udsatte børn i kommunen til at deltage i sociale arrangementer på lige fod med deres jævnaldrende.

Prisen for deltagelse er 30 kr. for voksne og 10 kr. for børn, hvorfor familien Stæhr Dalgaard kan være med for under 100 kr. samlet.

- Det er en fornøjelse at være med. Det er første gang vi deltager, og det gør vi for, at foretage os noget sammen som familie. Men det betyder da også noget, at vi stiller op til et godt formål, forsikrer familiefar Martin.

Det er efter løbet, at der hygges med forfriskninger samt er tid til evt. at gøre et tøj-indkøb. Om børnene var der ekstra opmærksomhed, for dem ventede der både medaljer og gaver.