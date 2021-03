Jimmi Eiberg er formand for TL Hovedstaden og repræsenterer en række byggesagsbehandlere. Foto: Kåre Viemose

Fagorganisation om byggesager: Det psykiske arbejdsmiljø lider flere steder

Sagsmængden er vokset over en bred kam, og det psykiske arbejdsmiljø blandt de kommunale byggesagsbehandlere er presset flere steder i hovedstadsregionen, lyder det fra Teknisk Landsforbund.

Allerød - 19. marts 2021 kl. 07:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Det er ikke kun i Allerød Kommune, at et højt arbejdspres påvirker de kommunalt ansatte byggesagsbehandlere. Det siger Jimmi Eiberg, formand for Teknisk Landsforbund (TL) i Region Hovedstaden og Bornholm, som på Allerød Nyts vegne har forhørt sig blandt sine medlemmer for at belyse, om Allerøds udfordringer med sygefravær blandt medarbejderne er et mere generelt problem.

"Det jeg får at vide, er, at det påvirker alle, men at der er forskel fra kommune til kommune. Nogle steder har man været gode til at tage fat i problemet i en tidlig fase og modarbejdet det. Andre steder er de pressede, og det psykiske arbejdsmiljø lider under det i form af stressede medarbejdere," siger han og understreger i samme sætning, at han ikke har hørt om kommuner, hvor antallet af sygemeldinger er lige så højt, som det er i Allerød, hvor fire ud af seks byggesagsbehandlere er sygemeldt.

Lige som man kan læse om i artiklen på side 6-7 her i avisen, melder hans medlemmer også om et stigende arbejdspres i byggesagsbehandlingen de senere år.

"Det helt klare billede er, at sagsmængden er vokset. Jeg har ikke snakket med nogle steder, hvor det ikke er virkeligheden. Der flytter flere erhvervsvirksomheder til hovedstaden, der skal bygge, der laves mere offentligt anlæg som eksempelvis letbanen, og så har corona ikke mindst gjort, at folk går der hjemme og har mere tid til at sætte gang i byggeprojekter, lige som at flere private i dag vælger at rive huse ned for at bygge nyt. Alt i alt giver det mere run på," siger han.

Fakta Teknisk Landsforbund repræsenterer 30.000 medlemmer inden for teknik, design og byggeri og er ifølge dem selv de den faglige organisation, der repræsenterer flest byggesagsbehandlere.

TL repræsenterer byggesagsbehandlere med uddannelserne teknisk assistent og teknisk designer, der traditionelt set udgør den største gruppe i byggesagsbehandlingen.

Derudover repræsenterer TL også bygningskonstruktører og byggekoordinatorer, der også laver byggesagsbehandling

Ifølge Jimmi Eiberg er der de senere år sket en stigning i byggesagsbehandlere med andre baggrunde. Det kan fx være arkitekter eller ingeniører. Tag hånd om problemet - ellers vokser det Derfor er hans klare opfordring også til de kommuner, der endnu ikke har taget hånd om problemet, at de skal komme i gang.

"Hvis ikke man gør det, er det min klare vurdering, at der vil komme flere sygemeldinger. Folk kan godt holde til at arbejde meget i korte perioder, men arbejdsmængden må aldrig konstant blive så stor, at man ikke kan følge med - nogle steder hører jeg om en stigning på 50 procent i forhold til 'normalen'," siger Jimmi Eiberg.

Løsningen er ifølge fagforeningsmanden at gøre det, som Allerød Kommune netop forsøger på med tre nye stillingsopslag - nemlig at ansætte flere medarbejdere.

"Man skal være opmærksom på at ansætte flere hænder, så der ikke opstår problemer på sigt," siger han.

Slutteligt opfordrer han til, at der generelt kommer et større fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

"Det psykiske arbejdsmiljø fylder generelt meget blandt vores medlemmer, men stadig er der en tendens til, at det er lidt tabubelagt, når det her med det psykiske arbejdsmiljø rammer 'mig selv'. Men jo før man spotter problemerne, jo kortere bliver forløbene," siger Jimmi Eiberg.