Færre lejrskoler og flere lukkeuger

Uge 28 kan komme i spil som lukkeuge i Allerøds SFO’er, og så kan eleverne skulle vinke farvel til skoletidens enlige lejrskole.

Der er ingen store revolutioner på vej på børne- og skoleområdet, men sensommerens budgetlægning kan alligevel komme til at byde på skuffelser for børn, forældre og ansatte i Allerød.

Skoletidens sidste lejr­skole kan forsvinde, SFO'en kan få endnu en lukkeuge, daginstitutionerne kan få en times kortere åbningstid og der kan blive indført sampasning af de mindste i uge 29, således at nogen skal flytte institution.

Desuden kan der blive skåret i midlerne til kompetenceudvikling på skolerne og i midlerne til pædagogisk støtte i børnehaver og vuggestuer. Derudover er der forslag om at fjerne tilskuddet til hjemmepasning af børn og om at øge lærernes undervisningstid.

Børne- og skoleudvalget har set på forslagene og prioriteret dem. Konkret er forslagene blevet røde, gule og grønne, med de mest spiselige forslag som grønne.

Sampasning i daginstitutionerne i uge 29 er blevet grøn, ligesom en ekstra lukkeuge i SFO'erne i uge 28 er grøn. Et forslag om at reducere i timerne til særlig støtte i daginstitutionerne er også grøn, ligesom forslaget om i 2021 at reducere midler til kompetenceudvikling på skoleområdet er grønt.

- Der jo ingen af de her punkter, vi synes er fantastiske eller sjove. Det er i meget høj grad en nødvendighedens politik. Jeg synes, vi har fundet nogle forslag og ideer, som gør, at vi kan arbejder videre med det, siger udvalgets formand, Nikolaj Bührmann (SF).

En million til lejrskoler I Allerød er der lidt over en million kroner på budgettet årligt til at folkeskolerne kan sende klasserne på lejrskole en enkelt gang i løbet af skoletiden. Pengene dækker ekstra arbejdstid og udgifter til ophold med mere. Lejrskoleopholdet ligger primært i 8. eller 9. klasse og varer 4-5 dage.

Forslaget om at fjerne lejrskolebudgettet har udvalgt gjort gult.

- Lejrskolen er jo en social ramme for vores folkeskoleelever. Men mange skoler har forældrearrangerede hytteture, som kan få en tilsvarede social betydning, siger Nikolaj Bürhmann.

Et forslag om at reducere åbnigstiden i daginstitutionerne fra 50 til 49 timer om ugen blev også farvet gult af udvalget.

To forslag blev røde, forslaget om at øge lærernes arbejdstid, og et forslag om at ophæve muligheden for at få tilskud til pasning af egne børn, Dagtilbudslovens §86. Ifølge sagsfremstillingen gives der i dag tilskud til 14 børn. Tilskuddet er på 6417 kroner.

Det var dog ikke et enigt byråd, der markedet punktet rødt. Socialdemokratiets Bettina Hauge og Kasper Ljung Pedersen stemte imod, og fik noteret en mindretalsudtalelse om, at man hellere vil have forslaget om at reducere i dagtilbuddenes åbningstid rødt.

Uansæt udvalgets farvelægning er der da heller ikke noget, der er afgjort endnu, understreger Nikolaj Bürhmann.

- I budgetforhandlingerne kan alting ske alligevel. Der sidder vi som partier og forhandler, og der kan folk jo både tage gule og røde forslag op, selv om vi tager fagudvalgenes udtalelser seriøst, siger han.