Færre indbrud i Allerød

Allerød - 18. oktober 2021

Allerød: I tredje kvartal af 2021 var der 35 indbrud i Allerød, og det er det laveste antal i tre år. Sidste år var der 49 indbrud i tredje kvartal, i 2019 var der 58 indbrud, og i 2018 var der 45 indbrud. Vi skal helt tilbage til 2017 for at finde et år, hvor der var færre indbrud end i år i tredje kvartal, i 2017 var der 30 indbrud.

Det viser tal fra Danmark Statistik, som Bo trygt har set nærmere på.

Faldet i antal indbrud står i modsætning til nabokommunen Hillerød, hvor der er sket en lille stigning i antal indbrud i forhold til sidste år, nemlig fra 49 indbrud til 54.

Dog er der generelt på landsplan også set et fald i indbrud de seneste år. Fra sidste år til i år er antallet af indbrud på landsplan faldet fra 4492 til 3928 i tredje kvartal.

Under Corona er antallet af indbrud faldet, fordi flere har arbejdet hjemme, forklarer Peter Kruize fra Center for Kriminalitetsanalyse, der har lavet en rapport om emnet for Bo trygt, der er en indsats fra TrygFonden og den filantropiske forening Realdania.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Bo trygt. Her siger Peter Kruize:

- Hjemmearbejde reducerer risikoen for indbrud. Derfor ligger der et stort præventivt potentiale i øget hjemmearbejde. Der er ingen tvivl om, at corona-nedlukningerne havde en gavnlig effekt i forhold til at undgå indbrud. Nedlukningerne betød, at mange opholdt sig hjemme, og det medførte mere liv og i indbrudssammenhæng "overvågning" i boligkvartererne. Nabohjælp er et godt middel mod indbrud, og hvis flere fremover arbejder hjemme og holder øje med det, der foregår i nabolaget, så vil det kunne hjælpe til at reducerer antallet af indbrud, siger Peter Kruize i pressemeddelelsen.

Her i skolernes efterårsferie er det særlig vigtigt at holde godt øje med naboens hus, hvis de er væk på ferie, råder kommunikationskonsulent Sarah Risbøl Jacobsen fra Nabohjælp i pressemeddelelsen fra Bo trygt:

- Mange rejser en tur til udlandet eller tager i sommerhus. Her opfordrer vi alle til at lave aftaler med naboerne om at kigge efter deres bolig, mens de er væk. I Nabohjælps app kan man sætte feriehjælpen i system, men den gode, gammeldags snak hen over hækken virker også. Hvis indbrudstyven fornemmer, at folk holder øje, vil han med al sandsynlighed gå igen, siger Sara Risbøl Jacobsen.

