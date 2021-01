Artiklen: Færdselsuheld: To biler i sammenstød

Torsdag klokken 14.14 modtog politiet en anmeldelse om et færdselsuheld i krydset Gl. Lyngevej/Rådhusvej i Lillerød.

To biler ført af en henholdsvis 37-årig kvindelig bilist fra Hillerød og en 51-årig kvindelig bilist fra Allerød var stødt sammen, men kunne efter uheldet begge kører videre til nærmeste buslomme.

Kort efter ankom en patruljevogn, der kunne konstatere, at der ikke var sket personskade.

Den 37-årige kvinde fra Hillerød blev sigtet for ikke at have overholdt sin ubetingede vigepligt.