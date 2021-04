Thomas Frisch (tv) og Michael Nørregaard ønsker begge, at Allerød skal lave en støjhandlingsplan. De er byrådskandidater for henholdsvis Konservative og Venstre. Privatfoto

Fælles ønske om en støjplan

Mange borgere i Allerød påvirkes negativt af støj. Derfor bør kommunen have en støjhandlingsplan, mener to byrådskandidater.

Allerød - 16. april 2021 kl. 06:22 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

To byrådskandidater fra hvert sit parti går nu sammen med et forslag om, at Allerød Kommune stabler en handlingsplan for støj på benene.

De to er Michael Nørregaard fra Venstre og Thomas Frisch fra Konservative. Forslaget udspringer af, at de oplever lokale støjgener som et stigende problem.

- Kommunens vision hedder »Tættere på hinanden - tættere på naturen. Men vi er flere og flere borgere, som bliver negativt påvirket af trafikstøj. Undersøgelser har vist, at støj kan påvirke menneskers helbred og øge risikoen for sygdomme i hjerte og kredsløb, forårsage forhøjet blodtryk og puls, samt øge produktion af stresshormoner. Og på den lange bane kan det give anledning til store ekstraudgifter til sundhedsmæssige tiltag. Derfor bør vores kommune sætte ekstra fokus på det her emne og etablere en decideret støjhandlingsplan for Allerød Kommune hurtigst muligt, siger Michael Nørregaard.

Blandt andet det nye erhvervsområde for tung industri i Farremosen har været med til at øge støjniveauet og vil gøre det yderligere i fremtiden, lyder det.

- Farremosen er jo også støj. Udlægningen af Farremosen til tung industri har medført en markant øget trafik til området. Og der er ingen tvivl om, at støj fra Farremosen og Nymøllevej bliver værre i fremtiden. Hvis man synes, det er slemt nu, så bare vent til alle virksomhederne får etableret sig derude. Det er også en grund til, at vi mener, kommunen bør have en plan for at dæmpe støjen. Man bør tænke ind, hvad man gør med den øgede støj, der kommer fra blandt andet de tunge lastbiler, siger Thomas Frisch.

Frivilligt for Allerød Ifølge de to er det pålagt 17 kommuner i Danmark at udarbejde såkaldte støjhandlingsplaner hvert femte år, mens de øvrige kommuner, herunder Allerød selv kan vælge, om de vil lave en støjhandlingsplan. Planen redegør for, hvad kommunen gør for at nedbringe støjen fra de kommunale veje og skal blandt andet indeholder følgende elementer:

Oversigt over antallet af støjbelastede personer og boliger. Udpegning og prioritering af de problemer og situationer, der skal forbedres. Opsummering af hvilke foranstaltninger til at bekæmpe støj, der allerede er gennemført, samt oplysninger om hvilke, der er planlagt for de følgende fem år.

I Allerøds budget for 2021 er trafikstøj taget med under punktet »bedre infrastruktur«. Der står: »der bør anvendes støjdæmpende vejbelægning på de befærdede strækninger, hvor støjgenerne er størst«.

Men det er et alt for lavt ambitionsniveau, mener de to byrådskandidater.

Fordi vi kan - Vi mener, at vi skal sætte barren markant højere, og at vi skal få dokumenteret og kortlagt støjgenerne ved at udarbejde en decideret støjhandlingsplan for de større kommunale veje i kommunen. Det vil sige som udgangspunkt Hillerødvej, Slangerupvej, Nymøllevej, Sandholmgårdsvej, Kongevejen og Kollerødvej, siger Thomas Frisch.

Har man først kortlagt og dokumenteret støjniveauet, kan man efterfølgende træffe prioriterede beslutninger om, hvordan de kommunale skattekroner skal bruges, så man får mest mulig støjbeskyttelse for pengene, lyder argumentet.

De to mener i den forbindelse, at Allerød Kommune skal lade sig inspirere af Lyngby-Taarbæk Kommune, som er en af de 17 kommuner, der er pålagt at udarbejde støjhandlingsplan. Der har man fokuseret på støjskærme, der forventes at dæmpe tre til fire decibel.

- Det er dog også vigtigt at påpege, at det er en større udskrivning for kommunen at etablere støjskærme, men desto større grund til at få udarbejdet en støjhandlingsplan, så vi ud fra data kan tage stilling. Med tanke på at vi kun har set begyndelsen på den øgede trafik til og fra industrikvarteret i Farremosen, så ville det være rettidigt omhu at få igangsat arbejdet hurtigst muligt. Ikke fordi vi skal, men fordi vi kan, siger Michael Nørregaard.