Jesper Holdflod (S), formand for sundhed-, velfærd- og beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune, tror ikke, at der er en entydig forklaring på, hvorfor kommunen har færre fuldtidsansatte end i resten af hovedstadsområdet.

Få sosu'er på fuldtid i Allerød

Allerød - 24. oktober 2020

Ud af 20 sosu-ansatte arbejder 19 af dem ikke 37 timer om ugen. Det er fakta i Allerød Kommune, hvor helt præcist 4,9 procent af de sosu-ansatte er på fuldtid. Det viser tal fra Social- og Indenrigsministeriets benchmarkenheds rapport "Arbejdstid blandt social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde".

Allerød er ikke alene om at have få sosu'er på fuldtid. Man befinder sig i den nederste tredjedel blandt landets kommuner. Ser man på kommunerne i Region Hovedstaden er det dog kun Bornholm med 4,6 procent, der ligger lavere. Og landsgennemsnittet på 10,2 procent er over dobbelt så højt som Allerøds.

"Det er da heller ikke af god vilje, at Allerød ligger så lavt," siger Jesper Holdflod (S), der er formand for sundhed-, velfærd- og beskæftigelsesudvalget i kommunen.

"Vi vil selvfølgelig gerne have flere sosu-ansatte på fuldtid, da det giver stabilitet og tryghed for de ældre. Derfor tilbyder vi det også til alle, der vil. Men det er ikke noget, der efterspørges hos de ansatte, siger han.

Hvorfor tror du Allerød, bortset fra Bornholm, ligger lavest i Region Hovedstaden?

"Det tror jeg ikke, der er nogen, der har en entydig forklaring på. Det kan være noget historisk, og der kan være noget tilfælde i det. Vi har fokus på det, og det er ikke et udtryk for, at vi ikke har prioriteret det", siger Jesper Holdflod.

Tilfreds med vikartal Udvalgsformanden glæder sig over, at kommunen trods få fuldtidssosu'er ligger på landsgennemsnittet, når det gælder antallet af vikarer, der udgør 16,4 procent af de sosu-ansatte i kommunen.

"Det er rigtig vigtigt, at vi ligger forholdsvis lavt. Vikarer kender ikke borgerne lige så godt, og det skaber udfordringer", siger han.

Rekruttering af uddannet sosu-personale er en landsdækkende udfordring, der kun forventes at blive større de kommende år, hvor vi får flere ældre. Og også Allerød oplever, at det er svært at få de sosu-ansatte, man har brug for.

"Generelt mangler vi folk i ydertimerne, altså nat- og weekendvagterne. Der er virkelig stor efterspørgsel på sosu'er, hvorfor de nærmest selv kan vælge deres arbejdstider. Men manglen er den samme, som resten af Danmark slås med, og der er jo til at få søvnløse nætter over, hvordan man løser det", siger han.

Vil satse på uddannelse Det man satser på i Allerød, fortæller han, er at skabe et bedre uddannelsesmiljø for de sosu-elever, man har.

"Vi har ikke et så stort frafald blandt vores elever, det vil sige, at vi er rigtig gode til at fastholde dem. Og vi vil jo rigtig gerne ansætte vores elever efter endt uddannelse. Derfor har vi besluttet i forbindelse med årets budgetforlig at afsætte en million kroner til at satse endnu mere på uddannelse", siger Jesper Holdflod.