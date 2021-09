Exit: To partier vil ikke være med

Se billedserie Enhedslistens forhandlere, byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek (th) og kandidat til valget Tune Revsgaard Nielsen efter exit fra forhandlingerne. Privat foto

Onsdag aften forlod to partier de forhandlinger om budgettet, som netop var gået i gang.

Allerød - 09. september 2021

Det drejer sig om Konservative og Enhedslisten, som med hver deres begrundelse ikke længere syntes, der var grund til at sidde med omkring forhandlingsbordet.

Konservative, som har fem medlemmer i byrådet, forlod forhandlingerne på grund af uenigheder om Allerødordningen.

- Konstitueringspartierne ønsker ikke at tilbageføre besparelsen på 500.000 kroner på Allerødordningen, som er et tilskud der gives til børn og unge i Allerøds foreninger, og som dermed støtter vores foreningsliv, siger gruppeformand Jørgen Johansen om besparelsen, der blev besluttet ved sidste års budgetforhandlinger, hvor det også fik partiet til at trække sig.

- Konservative er et økonomisk ansvarligt parti, hvilket vi gang på gang har vist ved at være med i langt de fleste budgetforlig. Vi har endda deltaget i forlig med store besparelser og endda skattestigninger, når det har været nødvendigt. Det har vi gjort for at sikre et stærkt økonomisk fundament for Allerød. På nuværende tidspunkt er kassebeholdningen på et katastrofalt lavt niveau, det vil sige, at vi økonomisk er udfordret. Den lave kassebeholdning udfordrer vores mulighed for at gennemføre politiske tiltag til gavn for Allerød, siger Jørgen Johansen.

Konservativt byrådsmedlem Lars Bacher deltog også budgetforhandlinger, som han mener, partiet blev tvunget til at forlade.

- At konstitueringspartierne ikke ønsker at imødekomme Konservatives ønske om at styrke Allerødordningen og Allerøds foreningsliv giver et klart indtryk af, at borgmesteren og de resterende partier ikke reelt ønsker, at Konservative deltager i budgetforliget. Som følge af borgmesterens manglende ønske om at samarbejde bliver en stor del af Allerøds borgerlige vælgere igen ikke hørt i budgettet, siger han.

Farvel til Enhedslisten Også Enhedslisten er ude af årets budgetforhandlinger. For partiet, der har et enkelt byrådsmedlem, var det udsigten til besparelser, der gav anledning til at sige farvel og tak.

- Der skal ikke herske tvivl om, at økonomien i Allerød er presset. Det anerkender vi også i Enhedslisten. Men de besparelser, specielt på børne- og skoleområdet, som borgmesteren har lagt op til i sit budgetudspil, er uacceptable for os, siger byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek.

Enhedslisten var heller ikke en del af sidste års budgetaftale.

- Sidste år var budgetpartierne ikke interesserede i at komme os bare en smule i møde. Nu venter der et kommunalvalg, og der er ingen tvivl om, at dette bliver afgørende for, hvilken retning vi tager i Allerød. Vi ønsker at sikre midlerne til børn, skoler, ældreområdet og den grønne omstilling. Og det tror vi faktisk, mange Allerød-borgere er enige med os i. Men dette års budget, tegner til at gå den forkerte vej, og det bliver uden os, siger han.