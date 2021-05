Se billedserie Indsamlingen til en trætrold til Allerød har nu opnået en fjerdedel af det beløb, der er sat som mål. Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Et troldehop fremad: En fjerdedel trold er nu i hus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et troldehop fremad: En fjerdedel trold er nu i hus

Allerød - 29. maj 2021 kl. 06:54 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Det er nu lykkedes Anette Haugshøj m.f. at indsamle over en fjerdedel af det beløb, der skal til for at få en trætrold af kunstneren Thomas Dambo til Allerød.

Og de "m.f." bliver flere og flere. Initiativtageren oplyser, at der er blevet udnævnt nogle 'trolde-ambassadører' blandt kendte nuværende og tidligere allerødborgere.

Den første var krimiforfatter Jussi Adler-Olsen, men senere er også forfatterne til bogserien Troldeliv, Peter Madsen og Sissel Bøe, tidligere leder af Vestre Hus Børnenaturcenter Bjørli Lehmann og borgmester Karsten Längerich blevet ambassadører. For at blive ambassadør skal man blandt andet have støttet op om trolden med en donation.

Derudover har et lokalt initiativ med salg af økologiske jordbær, rabarber og hjemmelavet marmelade set dagens lys - alt sælges fra Gl. Lyngevej 63 fra udendørsbod, og alt går ubeskåret til troldekassen. Det er forskellige borgere, der donerer frugt, planter og marmelade til boden.

"Det er simpelthen så fantastisk at se, at min drøm om at få en kæmpetrold til Allerød er en drøm, jeg deler med rigtig mange andre Allerødder - en af tankerne var netop, at den skulle fremme fællesskabet i lokalområdet, og det må man virkelig sige, at både tallet og initiativerne viser sker hver dag," lyder det fra Anette Haugshøj.

Hun oplyser, at 'komiteen bag Kæmpe Trold til Allerød' vil være til stede den 4. juni, hvor der er 'Kongelig hyggeaften' i bymidten i Lillerød med butikker, der har længe åbent.