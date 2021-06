Se billedserie Toftehavegaard ligger i hjertet af Lillerød som nabo til Lillevang Skole og skråt over for Kirkehavegaard. Gården er fra 1900. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Et skridt frem og to tilbage for bofællesskab i Allerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et skridt frem og to tilbage for bofællesskab i Allerød

Der er bragt flere muligheder i spil til en placering af et bofællesskab i Allerød. Ingen af dem er dog uden udfordringer

Allerød - 23. juni 2021 kl. 09:30 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Hvor skal et eventuelt nyt bofællesskab i Allerød Kommune ligge?

Det spørgsmål har været et hedt debatemne, siden socialdemokraterne Miki Dam Larsen og Jesper Holdflod Pallesen i februar skrev et fælles debatindlæg. I indlægget foreslog de et bofællesskab på markerne nord for Sortemosevej, tæt på der hvor Allerød Privatskole ligger. Den bold greb Bofællesskabsgruppen i Allerød, der, som navnet antyder, er en gruppe borgere, der ønsker at etablere et bofællesskab i Allerød. Gruppen ønsker en blandet aldersmæssig sammensætning og et bofællesskab med 25-30 husstande.

Efter debatindlægget tog de initiativ til tre åbne dialogmøder, et med hver af kommunens tre store partier i byrådet, der foruden Socialdemokratiet tæller Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Modstand mod Sortemose Nord Efter det første af møderne, der havde deltagelse af Socialdemokratiet, undersøgte bofællesskabsgruppen mulighederne for området ved Sortemosevej. Gruppen var i dialog med Danmarks Naturfredningsforening, der ifølge gruppen ikke var positivt stemt. Dels fordi foreningen gerne ser området udlagt til ren natur, dels fordi den ønsker at beskytte området som nedsivningsområde for det grundvand, der forsyner store dele af Blovstrød. Derudover oplevede gruppen generelt en modvilje mod at bruge arealerne, hvilket kom til udtryk i flere kommentarer på blandt andet Facebook, hvor der var mange, der var imod, at man byggede på et grønt område.

Derfor kastede bofællesskabsgruppen straks sin kærlighed over Toftehavegaard, da denne blev foreslået af de konservative på partiets møde med gruppen. Toftehavegaard er nabo til Lillevang Skole og en smuk, rød trelænget gård fra år 1900, der dog godt kunne bruge en kærlig hånd efter at have ligget ubrugt hen de seneste år.

Det var et debatindlæg fra socialdemokraterne Miki Dam Larsen (t.v.) og Jesper Holdflod Pallesen, der for alvor satte gang i bofællesskabsdebatten. Privatfoto

Udfordringer ved Toftehavegaard Tanken var, som Allerød Nyt kunne fortælle tilbage i april, at bruge gården som et slags fælleshus og så bygge de reelle bofællesskabsboliger på området bag gården, men her er der opstået et problem.

Selve gården ejes af Statens Serum Institut, og de er ikke afvisende over for at sælge. Området bag, der hovedsageligt består af marker, men hvor der også findes to store kaninstalde, har instituttet solgt fra til det, der hedder SSI Diagnostica, der blandt andet udvinder serum fra de førnævnte kaniner, og er ejet af den svenske kapitalfond Adelis Equity.

Bofællesskabsgruppen holdt for nylig et telefonisk møde med SSI Diagnostica med henblik på at få lov at købe en del af grunden bag Toftehavegaard, men her fik de en nedslående melding, fortæller Lisette F. Thamdrup fra gruppen.

"De ville kun sælge hele området samlet, og de nævnte en pris så høj, at man kun kan finansiere det ved at bygge minimum 300 boliger der. Dermed braste den drøm," siger hun.

Går nu efter tredje mulighed Derfor er gruppens førsteprioritet nu et helt andet område. Det går under det mundrette navn B2, ligger i Blovstrød og er et, som Venstre bragte i spil på deres møde med bofællesskabsgruppen.

B2 er det eneste af fire områder i det nye Blovstrød (de andre kaldes B1, B3 og B4) i området mellem Blovstrødhallen og Høvelte Kasserne, der ikke allerede er blevet bebygget. Kommunen valgte bebyggelsen fra i sin tid, fordi man ikke ønskede at øge børnetallet mere, end man gjorde i forvejen med de andre områder, fordi kommunens institutioner ikke ville have plads nok.

Venstre og borgmester Karsten Längerich har foreslået et område i det nye Blovstrød. Foto: Kenn Thomsen

B2 indgår i dag i Allerød Kommunes boligudbygningsplan som en del af Planstrategi 2019. Heri er området udlagt til at blive bebygget i 2032 med 31 boliger. Venstres forslag kræver, at man rykker området frem i boligudbygningsrækken, dropper planerne om boligerne og i stedet lader bofællesskabsgruppen bygge bofællesskab der nu (læs: når området er blevet byggemodnet).

Kræver enigt byråd Men heller ikke B2 er bare sådan lige at bygge bofællesskab på. Planstrategi 2019 blev vedtaget 19. december 2019 af samtlige partier i byrådet. Derfor skal alle også være enige om at ændre i den, siger borgmester Karsten Längerich (V).

"Der er indgået et politisk forlig, og vi må være loyale over for vores aftaler. Men jeg og Venstre vil gerne drøfte en fremrykning af B2," siger han.

Faktisk har politikerne allerede drøftet det én gang, hvor de ikke kunne komme til enighed om at ændre på tidsplanen i planstrategien. Det foregik på et uofficielt møde blandt byrådspolitikerne den 2. juni. Det skal de have endnu et af torsdag i denne uge. Hos socialdemokraterne siger viceborgmester Miki Dam Larsen, at de gerne vil bakke op om B2.

"Vi har ikke skrottet planerne om Sortemose Nord. På lang sigt synes jeg stadig, det har potentiale, og jeg håber, at der kommer flere bofællesskaber på sigt i kommunen. Men der er ikke plads til, at de kommer i spil begge sammen. Derfor vælger vi at støtte op om B2, fordi det er bofællesskabsgruppens ønske," siger han.

K: Vil have undersøgt Toftehavegaard ordentligt S og V er altså klar til at lave en uofficiel aftale på torsdagens møde om at rykke B2 frem, men det er de ikke hos de konservative. Her er man nemlig ikke klar til at droppe Toftehavegaard alene på baggrund af bofællesskabsgruppens dialog med SSI Diagnostica.

"Vi kan ikke lave politik på baggrund af en telefonsamtale. Vi er nødt til at være mere seriøse, hvis man gerne vil det. Og vi vil gerne et bofællesskab," siger gruppeformand Jørgen Johansen.

Jørgen Johansen er "åben for alt", men vil have sit eget forslag ordentligt undersøgt, før han siger ja til noget andet. Foto: Allan Nørregaard

Derfor vil han nu oprette en sag og få kommunens administration til at se på mulighederne for Toftehavegaard og tage dialogen med SSI Diagnostica. Og så kan det godt være, at det alligevel ender med, at man vælger B2. Det handler ikke om politisk fnidder, understreger han.

"Jeg er selv kommet med et forslag, som jeg gerne vil have politisk behandlet. Jeg er ikke kravlet op i træet, men jeg synes, der er nogle ting, der mangler at blive belyst. Så kan det godt være, at jeg på et tidspunkt må sige, at mit forslag er ikke muligt, og så må jeg så vælge til den tid, hvilken vej jeg vil gå. Men jeg er åben over for det hele. For mig handler det ikke om, hvem der siger det først. Det handler om, hvad der er bedst for Allerød og for bofællesskabsgruppen," siger Jørgen Johansen.

Frygter at skulle vente til efter valget Både Jørgen Johansen, Miki Dam Larsen og Karsten Längerich har over for Allerød Nyt rost bofællesskabsgruppens initiativ, seriøsistet og arbejdssomhed. Og i bofællesskabsgruppen lyder samme rosende anerkendelse af dialogen med politikerne. Alligevel sidder man nu tilbage med en frygt for, at det mest har været tomme ord, og at der i øvrigt nu går valgkamp i den. Det siger Lisette F. Thamdrup, der efterlyser, at politikerne udpeger en retning for dem.

Lisette F. Thamdrup, Bofællesskabsgruppen i Allerød, er bange for, at de positive tilkendegivelser fra politikerne ender som tom luft. Foto: Kenn Thomsen

"Vi er utrolig bange for, at der ikke sker noget med et nyt bofællesskab før efter valgkampen. Er det virkelig rigtigt, at de her partier siger, at de så gerne vil være med, men at der så ikke kommer til at ske noget. Det kan ikke være rigtigt, at de gerne vil, men ikke gerne vil i virkeligheden. Hvad skal vi gøre, hvordan kommer vi videre," spørger hun.